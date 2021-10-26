Число случаев заболевания коронавирусом быстро растет: кто заражается чаще сегодня?

Ученые говорят, что этой зимой может быть «идеальный шторм», поскольку количество случаев заболевания COVID-19 растет, а уровень иммунитета у пожилых и клинически уязвимых людей начинает снижаться.
За последнюю неделю количество случаев заражения в среднем превышало 40 500 в день, а за две недели их число увеличилось на треть.
На прошлой неделе Управление национальной статистики подсчитало, что один из 60 человек в Англии был инфицирован вирусом - это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии. Высокие показатели, ранее приписываемые инфекциям среди школьников , теперь распространились на людей в возрасте от 30 до 40 лет, пишет Sky News.
Доктор Стивен Гриффин, председатель вирусного отдела общества микробиологии Университета Лидса, сказал, что отсутствие ограничений для встреч в помещении в зимний период означает, что случаи могут распространяться на пожилых и клинически уязвимых людей.
«Молодые люди, которые не вакцинированы, смешиваются в школе без каких-либо ограничений», - сказал он.
«Затем они переходят к своим родителям, семьям и расширенным семьям, а затем, конечно же, к старшим поколениям».
Хотя почти 80% подходящих людей получили две дозы вакцины, исследования показали, что защита от вакцин со временем постепенно ослабевает.
Нил Фергюсон, член правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), сказал, что одним из факторов, влияющих на большое количество случаев заболевания в Великобритании, было то, что она в значительной степени полагалась на вакцину AstraZeneca.
«Хотя это очень хорошо защищает от очень серьезных последствий COVID, оно защищает от инфекции и передачи немного хуже, чем Pfizer, особенно в случае варианта Delta», - сказал он.
Д-р Гриффин сказал, что сочетание роста числа случаев заболевания в зимний период в то время, когда защита от вакцин, вероятно, ослабевает, создаст «идеальный шторм».
Правительство заявило, что зимние месяцы выглядят «непросто», и что оно «внимательно следит» за случаями.
Тем не менее, в нем говорится, что новые инфекции примерно соответствовали прогнозам, и что программа вакцинации «существенно» ослабила связь между случаями, госпитализациями и смертями.
Во вторник в Великобритании зарегистрировано 223 случая смерти от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста, что является самым большим ежедневным скачком с начала марта.
Миллионам людей предлагают ревакцинацию для повышения уровня иммунитета, но эпидемиологи говорят, что программа продвигается слишком медленно.
«Очень важно ускорить программу повышения давления», - добавил профессор Фергюсон.
По последним данным, в Шотландии и Англии было введено всего четыре миллиона бустерных доз. Более половины людей, имеющих право на участие, еще не получили его.
Некоторые эксперты говорят, что недавний резкий рост числа случаев побудит людей получить третьи дозы в ближайшие недели.
«Это естественная реакция человека, когда мы принимаем меры, когда предполагаемый риск выше», - сказал доктор Рагиб Али, старший научный сотрудник отдела эпидемиологии Кембриджского университета.
«Поэтому я ожидаю, что поведение людей изменится по мере того, как число случаев заболевания превышает 50 000 в день - в отношении вакцинации, масок для лица и социального взаимодействия».