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Игрушки для девочек и мальчиков в США запретили законом: теперь только гендерно нейтральные

11:00:4910/25/2021
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Новый закон вызвал некоторую негативную реакцию. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступил против этого, намекая, что это было перебором от правительства.

Некоторые родители выступают за новый закон Калифорнии и за попытки сделать игрушки более инклюзивными для мужчин и женщин. Фото: Pixabay

Розничные торговцы в Калифорнии должны включать игрушки, нейтральные в гендерном отношении, начиная с 2024 года.
В настоящее время предпринимаются новые усилия по устранению того, что некоторые производители игрушек, родители и защитники считают давней проблемой в индустрии игрушек: гендерной предвзятостью.

Представление о том, что мальчики любят синий и играют с грузовиками, а девочки любят розовый и играют с куклами, является стереотипом, который некоторые в индустрии игрушек пытались разрушить годами. Теперь новый закон штата и другие меры по прекращению продажи детских игрушек по гендерному признаку привлекают к этой проблеме больше внимания, пишет Fox News.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал в начале этого месяца закон, требующий от розничных продавцов иметь гендерно-нейтральные разделы детских товаров и игрушек, независимо от того, продавались ли эти товары традиционно для одного пола. Закон, который распространяется на розничных торговцев Калифорнии, в которых работает не менее 500 человек, начнет действовать в 2024 году.

В этом месяце Lego Group опубликовала исследование Института Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ, показывающее, что больше мальчиков, чем девочек, считают, что некоторые занятия предназначены только для определенного пола. Lego заявила, что будет работать с институтом и Unicef ​​над тем, чтобы в ее маркетинге и игрушках не было гендерных предубеждений или вредных стереотипов.

По словам Ребекки Хейнс, профессора СМИ и коммуникаций в Салемском государственном университете в Массачусетсе, некоторые розничные продавцы также убрали возможность сортировки игрушек по полу. В 2017 году отраслевая торговая группа Toy Association перестала вручать награды за лучшие игрушки для разных полов.

«Есть много отдельных данных, которые, вместе взятые, действительно указывают на более широкий сдвиг в отношении к гендерному маркетингу в индустрии игрушек», - сказала она.

Некоторые родители выступают за новый закон Калифорнии и за попытки сделать игрушки более инклюзивными для мужчин и женщин. Алексис Сотеракис, адвокат и мать двух девочек 9 и 6 лет, сказала, что это здорово - дать детям возможность играть без ограничений.

«Мои дети гораздо больше разбираются в гендерных нюансах… чем мое поколение», - сказал 43-летний мужчина. «Я думаю, что когда мы гендерно относимся к вещам, мы посылаем сообщение об исключительности, независимо от того, намерены ли мы так или нет», - добавила она.

В последние годы ряд производителей игрушек уже предприняли попытки стать более инклюзивными.
Производитель игрушек Hasbro Inc. заявила в феврале, что отказывается от модели «Мистер». от бренда Mr. Potato Head и представила коробочный набор с достаточным количеством пластиковой картошки и аксессуаров для детей, чтобы создать все типы семей.

В то время как он отказался от «мистера», Hasbro продолжает продавать игрушки как мистера, так и миссис Картофельная голова. Тем не менее, некоторые не согласились с изменением названия бренда. "Отмените культурные удары снова!" Дебби Леско написала в Твиттере в то время, что республиканец от Аризоны.

Два года назад компания Mattel Inc. выпустила куклу с учетом гендерного фактора, которая имеет разные стили и варианты прически. Компания заявила, что слышала, что дети не хотят, чтобы гендерные нормы диктовали им игрушки. Target Corp. в 2015 году заявили, что собираются работать над удалением указателей и упоминаний на гендерной основе в магазинах, когда дело доходит до таких мест, как проходы с игрушками, ссылаясь на отзывы гостей.

Член парламента Калифорнии Эван Лоу является ведущим автором подписанного закона о гендерном нейтралитете. Обсуждая закон, он сказал, что дочь сотрудника спросила, почему ей нужно пойти в секцию для мальчиков, чтобы найти динозавра или таблицу Менделеева. Изучив проблему, они поняли, что Калифорния будет догонять компании, сказал г-н Лоу.

«Мы видели, что бизнес идет в этом направлении», - сказал он.

Новый закон вызвал некоторую негативную реакцию. Губернатор Техаса Грег Эбботт выступил против этого, намекая, что это было перебором от правительства. «В Техасе именно предприятия, а не правительство, решают, как они выставляют свои товары», - сказал он в Twitter.

Ассоциация игрушек заявила, что не ожидает, что новый закон Калифорнии приведет к значительным изменениям на полках магазинов, потому что многие товары уже сгруппированы по категориям и не предназначены специально для пола, заявила пресс-секретарь Адриенн Аппель. По ее словам, когда семьи покупают игрушки, они думают о возрасте и интересах детей.

В ходе исследования, проведенного Институтом Джины Дэвис по заказу Lego, было опрошено почти 7000 родителей и детей в семи разных странах. Выяснилось, что 74% мальчиков думают, что некоторые занятия предназначены только для мальчиков или девочек, тогда как только 62% девочек верят в это.

Юлия Голдин, директор по маркетингу и продуктам Lego, сказала, что компания делает свои продукты и коммуникации максимально инклюзивными.

Г-жа Хейнс, профессор Салемского государственного университета, сказала, что одна вещь, которая поможет устранить гендерные предубеждения в индустрии игрушек, - это показать мальчиков и девочек, играющих вместе в рекламе.

«Еще есть возможности добиться прогресса в обеспечении инклюзивности», - сказала она.

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