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Восхитительной красоты открытки в день Иверской иконы Пресвятой Богородицы 26 октября

1:15:2510/26/2021
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26 октября, в День празднования Иверской иконы Божьей Матери, верующие просят о помощи в работе, благополучии и избавлении от физических и душевных травм.

Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Много тысяч лет тому назад,
Иверская Икона миру явилась,
Она преследовалась много раз,
Но по сей день силу чудотворную сохранила.
Сегодня светлый праздник, поздравляем,
Здоровья всем и счастья желаем,
Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.

Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Иверская Икона – сила чудотворная,
От бед и зла спасает она,
Лечит все неизлечимые хвори,
Оберегом жизни считается она.
В день праздника большого, примите поздравления,
Молитесь и получите благословенье,
Пускай везёт вам во всём всегда,
Всех благ вам, радости, душевного тепла.

Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Чудотворною считают Иверскую Икону,
От болезней и бед исцеляет она,
Там, где икона долго сберегалась,
Из родника бьёт чистая и сладкая вода.
Сегодня праздник светлый и красивый,
Молитвами мы предаемся пред Иконою сполна,
Пусть будут благословенны здоровья ваши, силы,
Пусть жизнь течёт, как полная река.

Стихи: pozdravkin.com
Открытки: fresh-cards.ru

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