Мощнейшая молитва святой Параскеве Сербской о здоровье и сохранении семьи

27 октября отмечается память преподобной Параскевы Сербской. Святая, родом из Сербии, селения Епиват. Родители святой были праведными христианами, знатного рода. Они строго выполняли заповеди Христовы и щедро раздавали милостыню. Их сын Евтихий стал монахом, после чего его возвели в сан епископа. Параскева следовала христианской жизни с ранних лет. Однажды, на службе она услышала слова священника, который прочел фрагмент из Святого Писания, Господь сказал: “Если кто хочет пойти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24).” Выйдя из храма, маленькая Параскева отдала свое красивое и нарядное платье первой же нищенке, а сама переоделась в ее лохмотья.
Когда умерли родители Святой, то она ушла в монастырь. Она вела праведную жизнь, строго постилась и молилась. Она питалась только растениями, ягодами, употребляя их в очень малом количестве.
Святую Параскеву почитают как исцеляющую от ран, она помогает больным проказой и тем, кого обуревают страсти. На Руси она была покровительницей торговли, ведь в пятницу, обычно торговали. Также ее почитают покровительницей женской зимней работы и особенно ткачества. Раньше женщины обращались за советом по любым вопросам. Как и Богородице на Покров, девушки произносили Параскеве Пятнице молитвы о замужестве, хорошего жениха, счастливая семейная жизнь, а также исцеление от женских болезней, зубной, головной боли, лихорадки.