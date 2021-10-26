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Три чудодейственных молитвы иконе Богоматери «Яхромская»: обязательны к прочтению каждому 27 октября и каждодневно

5:30:1410/26/2021,София Мальцева
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Богородица помогает пережить серьезные потери, страхи, печаль и горесть.

Перед иконой молятся в Храмах. Фото: Pixabay.com

История Яхромской иконы Божией Матери пришла в видении к святому юноше Косме. Однажды он сопровождал своего хозяина, который был очень болен. Ночью Косма сделал привал, он уложил больного мужчину, и он тут же уснул. При этом Косма не спал, долго сидя и наблюдая за природой. Вдруг перед юношей предстало видение. Сначала это был яркий свет, исходящий от ближайшего дерева, а потом он услышал голос, велевший жить праведной и богоугодной жизнью. Свет исходил от образа Успения Пресвятой Богородицы.

Святой Косма взял в руки икону и положил ее на своего учителя, который сразу же исцелился. После этого срок рабства Космы истек, и он направился в Киево-Печерский монастырь. После пострига он поразил даже опытных монахов своими собственными духовными усилиями.

Спустя какое-то время ангел снова явился к святому Косме вернуться на то место, где он нашел икону. Косма взял Святой Образ с собой на то место, где ее нашел. В этот момент помещение снова наполнилось светом. Святой Косма выстроил монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил в алтаре Яхромскую икону.

Православные верующие возносят молитвы перед Яхромской иконой Богоматери, прося помощи при самых страшных, неизлечимых болезнях, которые охватывают и терзают душу и тело. Богородица помогает пережить серьезные потери, страхи, печаль и горесть.



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православиемолитвапраздникиЯхромская икона Богородицы
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