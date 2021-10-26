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Озимые лук и чеснок: посадка по лунному календарю в ноябре в Сибири и южных районах России

4:45:1310/26/2021
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Ноябрь — последний осенний месяц, когда посадка озимых лука и чеснока будет актуальной. Узнать самые удачные дни для посадки в ноябре можно с помощью лунного календаря.

Для того, чтобы лук и чеснок дали ожидаемый урожай, нужно ответственно подойти к процессу посадки. Фото: Pixabay.com
Для того, чтобы лук и чеснок дали ожидаемый урожай, нужно ответственно подойти к процессу посадки. Фото: Pixabay.com

Все садоводы знают, что лунные циклы оказывают большое влияние на все существующие растения. Лук и чеснок этот факт тоже не обошел стороной. Чтобы получить большой урожай, садоводы используют лунный календарь, в котором подробно описано влияние определенных дней на рост огородных и садовых культур. Для наибольшей успешности в садово-огородном ремесле показания лунного календаря необходимо комбинировать с информацией, получаемой от самой природы, например, смотреть на состояние почвы, на температуру воздуха. Так лучше всего озимые лук и чеснок садить в грунт, который в течение нескольких дней прогревался до температуры +10 градусов. Кроме того важно помнить, что посадку лучше осуществлять за 3 недели до появления отрицательных температур в грунте.

Участок, куда вы хотите посадить лук и чеснок, должен быть хорошо освещен, находиться вдали от грунтовых вод и возможного места схода весенних талых вод. Хорошим местом для посадки этих культур будут являться грядки, где когда-то росли бобовые, тыквенные, ранняя капуста и какие-либо зеленые культуры. Ни в коем случае не садите лук в том месте, где некогда был картофель - эта земля пропитана фитофторозом.
Садить лук и чеснок в одном и том же месте не рекомендуется, поскольку культуры могут сами себя выводить и травить.

Лунный календарь посадки озимых лука и чеснока в ноябре 2021.

Благоприятные дни: 4, 8, 9, 12, 13, 14 17, 18.
Нейтральные дни: 1, 2, 3, 6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21.

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