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Иверская: в народный праздник чудотворной иконы 26 октября необходимо обязательно сходить в жаркую баню

1:00:0710/26/2021,София Мальцева
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Такая традиция пошла ее с языческих времен. В этот день устраивали омовение и посиделки.

По народной традиции, в этот день обязательно ходили в баню. Фото: Pixabay.com

История Иверской иконы Божией Матери невероятно удивляет. Считается, что Богородица Сама одобрила желание апостола Луки написать ее образ. Когда евангелист показал Ей икону, то Дева Мария сказала, что теперь благодать и сила Господня будут с этим образом.

Спустя восемь веков эта икона была обнаружена у одной вдовы из города Никеи. В период разгара иконоборства в дом к женщины ворвались солдаты, которые искали иконы и уничтожали святыни.. Увидев в одной из комнат икону Божией Матери, воины сбросили ее и начали издеваться над изображением. И тут один из солдат ударил по изображению мечом, и из доски полилась настоящая кровь. Тогда солдаты ушли, а хозяйка срочно стала искать место куда спрятать образ. Она взяла икону и вместе со своим сыном и пошли к морю, чтобы спасти образ недостижимыми глубинами в те времена.

Как только икона коснулась воды, то она приподнялась и стоялая на глади моря. Через несколько секунд течение подхватило икону, и она, продолжая стоять, поплыла в неизвестном направлении.

Спустя два века образ оказался в Иверском монастыре на горе Афон. По преданию, сначала появился столп света, а затем все увидели икону. Ни один из монахов не мог достать икону и только Гавриил, святой Старец, после увиденной им Богородицы во сне, прошелся по воде, и икона сама опустилась к нему в руки.

По народной традиции, в этот день обязательно ходили в баню. Почему и назвали праздник Банником или Банный день. Такая традиция пошла ее с языческих времен. В этот день устраивали омовение и посиделки.

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