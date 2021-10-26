Этими женскими именами желательно не называть ребенка: они несут сложную судьбу

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок добился самого лучшего и был счастлив. Как оказалось, на это может повлиять данное при рождении имя. О самых несчастливых и счастливых именах для девочек мы сегодня и поговорим.
Какими именем лучше не называть своих дочерей?
· Вера — крайне популярное в СССР имя. Оно дает носителю сил преодолевать сложности, но тем самым и притягивает их к девочке.
· Людмила — поэтичное имя, которое может наложить на носителя тяжелое бремя судьбы, потерь и несчастий.
· Лидия — девушки с таким именем часто встречаются с семейными трудностями: неверным партнером, непоседливыми детьми и вечной тревогой о будущем.
· Александра — Саши являются добрыми девочками, которые из-за своих хороших черт часто попадают в сложные ситуации.
· Надежда — такое имя делает из девочки идеалистку. Любой провал может очень сильно испортить настрой человека.
Имена для счастливой судьбы:
· Аглая.
· Дарья.
· Ирина.
· Полина.
· Анна.
Вышеперечисленные имена являются всецело удачными для будущей судьбы человека, содержа в себе мощную и светлую энергетику.
Отметим, что выбор имени — крайне важный этап для жизни малыша. Но не менее важными аспектами для жизни и судьбы ребенка, конечно же, являются воспитание и любовь родителей. Без этого счастливой судьбы малыш вряд ли увидеть.
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