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Невероятно красивым будет месяц на Новолуние в ноябре 2021 года: точное время 5 ноября для загадывания самых заветных желаний

2:00:1910/26/2021
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Многие люди мечтали о том, чтобы загадать заветное желание. Оказывается, это возможно, но в особые дни лунного календаря.

Новолуние, как и полнолуние, является лучшим периодом для мистических ритуалов. Фото: Pxfuel.com
Новолуние, как и полнолуние, является лучшим периодом для мистических ритуалов. Фото: Pxfuel.com

Каждый хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы загадать то, чего ему хочется. Как оказалось, такая практика вполне себе реальная. Особенно в самые мощные дни лунного календаря — в полнолуние и новолуние. Если полнолуние прошло 20 октября, то новолуние пройдет совсем скоро.

Когда пройдет ноябрьское новолуние?

Ближайшее новолуние состоится 5 ноября 2021 года и 00:15 по московскому времени.

Как загадать желание 5 ноября?

Чтобы загадать желание в новолуние, необходимо взять листок бумаги, церковную свечку и фломастер. Нужно зажечь свечу и написать на листе то, чего вы хотите. Важно — что-то одно. Необходимо зажечь бумажку о свечку и, пока она горит, повторять то, чего вы хотите. Проводить такой обряд следует перед видом молодой Луны, у окна.

Ритуал на привлечение денег.

Для этого ритуала понадобится стакан с водой и монеты. Нужно в полный стакан положить несколько монет и поставить его на подоконник, в лунный свет. Специалисты уверяют, что вода с помощью света впитывает энергетику земного спутника. В таком виде стакан нужно оставить до следующего утра. В рассвет нужно выловить монетки и положить в свой кошелек. А воду необходимо выпить. Тратить деньги из кошелька нельзя до следующего новолуния.

Отметим, что, согласно лунному календарю, можно не только проводить мистические обряды, но и использовать силу Луны в своих целях в рамках быта. Например, лунный календарь может посоветовать самый лучший день для подстрижки волос, приготовления квашеной капусты или уборки на огороде. Это универсальный помощник на любой случай жизни.

Напомним, что в ноябре и декабре 2021 года состоятся дни силы. В эти даты каждый желающий так же, как и в сильные дни Луны, сможет совершить мистический обряд. Подробности в материале.

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новолуниезагадать желаниеноябрь 2021
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