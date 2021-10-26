Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь на ноябрь 2021: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне. Что следует начинать в ноябре

3:00:3510/26/2021
0

Луна имеет огромное влияние на человеческую жизнь. При этом каждый из нас может воспользоваться лунной энергетикой в своих интересах.

Лунный календарь является большим помощником во многих бытовых вопросах. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь является большим помощником во многих бытовых вопросах. Фото: Pxfuel.com

Многие жители Земли знают, как сильно Луна влияет на нашу жизнь. При этом не каждый из нас в курсе, что мы можем воспользоваться этим влиянием в своих интересах, чтобы сделать любое дело как можно лучше. Оказывается, это возможно. А все благодаря лунному календарю, который способен показать, какой день является благоприятный, а какой — нет.

Расписание благоприятных дней на ноябрь 2021 года:

· 9 ноября.

· 10 ноября.

· 15 ноября.

· 16 ноября.

· 17 ноября.

· 18 ноября.

В эти дни шанс сделать все лучше значительно выше. Вероятнее всего, в эти даты не произойдет случайных ошибок или неприятных обстоятельств.

Расписание неудачных дней в следующем месяце:

· 5 ноября.

· 19 ноября.

· 21 ноября.

· 23 ноября.

· 26 ноября.

Во все эти дни стоит избегать важных дел, планирования и судьбоносных решений. Лучше всего закончить начатые дела и браться за простейшие задачи, которые в случае неудачи не принесут больших потерь.

Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в бытовых делах, но и в более мистических явлениях. Например, в специально отведенные дни каждый желающий может провести самый настоящий ритуал на привлечение денег, счастья, любви или благополучия в дом.

Напомним, что в начале следующего месяца начнется серия магнитных бурь. В нашем материале вы сможете узнать, когда пройдут ближайшие геоудары и как с ними справляться.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунный календарьблагоприятные дниноябрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы пользуетесь лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первый регион в России ввел комендантский час на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
2:56:05 10/26/2021
Первый регион в России ввел комендантский час на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы
2:36:19 10/26/2021
Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы
Глава Минздрава потребовал ужесточить ограничения в 13 регионах России, где не справляются с коронавирусом
2:00:45 10/26/2021
Глава Минздрава потребовал ужесточить ограничения в 13 регионах России, где не справляются с коронавирусом
Невероятно красивым будет месяц на Новолуние в ноябре 2021 года: точное время 5 ноября для загадывания самых заветных желаний
2:00:19 10/26/2021
Невероятно красивым будет месяц на Новолуние в ноябре 2021 года: точное время 5 ноября для загадывания самых заветных желаний
Дебоширка покусала стюардессу в самолете: Неадекватную пассажирку сняли с рейса Анапа-Москва
1:46:51 10/26/2021
Дебоширка покусала стюардессу в самолете: Неадекватную пассажирку сняли с рейса Анапа-Москва
Ксению Собчак фанаты не узнали на обложке модного журнала Tatler
1:34:37 10/26/2021
Ксению Собчак фанаты не узнали на обложке модного журнала Tatler
Этими женскими именами желательно не называть ребенка: они несут сложную судьбу
1:00:30 10/26/2021
Этими женскими именами желательно не называть ребенка: они несут сложную судьбу
Суд Амстердама отдал «скифское золото» из крымских музеев Украине
12:58:49 10/26/2021
Суд Амстердама отдал «скифское золото» из крымских музеев Украине
Мурашко: 11% зараженных коронавирусом лежат в больнице в тяжелом состоянии
12:47:24 10/26/2021
Мурашко: 11% зараженных коронавирусом лежат в больнице в тяжелом состоянии
БердскВиновным в жестком ДТП у пляжа «Дюны» в Бердске признали пострадавшего водителя Honda Stepwgn
12:23:27 10/26/2021
Виновным в жестком ДТП у пляжа «Дюны» в Бердске признали пострадавшего водителя Honda Stepwgn