Лунный календарь на ноябрь 2021: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне. Что следует начинать в ноябре

Многие жители Земли знают, как сильно Луна влияет на нашу жизнь. При этом не каждый из нас в курсе, что мы можем воспользоваться этим влиянием в своих интересах, чтобы сделать любое дело как можно лучше. Оказывается, это возможно. А все благодаря лунному календарю, который способен показать, какой день является благоприятный, а какой — нет.
Расписание благоприятных дней на ноябрь 2021 года:
· 9 ноября.
· 10 ноября.
· 15 ноября.
· 16 ноября.
· 17 ноября.
· 18 ноября.
В эти дни шанс сделать все лучше значительно выше. Вероятнее всего, в эти даты не произойдет случайных ошибок или неприятных обстоятельств.
Расписание неудачных дней в следующем месяце:
· 5 ноября.
· 19 ноября.
· 21 ноября.
· 23 ноября.
· 26 ноября.
Во все эти дни стоит избегать важных дел, планирования и судьбоносных решений. Лучше всего закончить начатые дела и браться за простейшие задачи, которые в случае неудачи не принесут больших потерь.
Отметим, что лунный календарь способен помочь не только в бытовых делах, но и в более мистических явлениях. Например, в специально отведенные дни каждый желающий может провести самый настоящий ритуал на привлечение денег, счастья, любви или благополучия в дом.
Напомним, что в начале следующего месяца начнется серия магнитных бурь. В нашем материале вы сможете узнать, когда пройдут ближайшие геоудары и как с ними справляться.