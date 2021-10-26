Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года

20 октября прошло полнолуние этого месяца. Следующее такое явление состоится 19 ноября. Почему это так важно? Как оказалось, именно в периоды полной луны каждый желающий может провести мощный мистический ритуал на привлечение денег, благополучия, любви или счастья в свои жизнь и дом.
Ритуал на материальное обогащение:
Для привлечения денег в свою жизнь пригодятся стакан, монеты и подоконник. В пустой стакан нужно набрать воды до самых краев, после чего на дно стакана нужно бросить несколько монеток. Затем необходимо поставить стакан на лунный подоконник. Вода должна быть обязательна освещаема Луной. Оставить все в таком виде нужно до самого утра. На следующий день необходимо выпить воду и положить монеты в кошелек. Тратить их категорически запрещено до следующего полнолуния. Считается, такой ритуал принесет свои плоды в течение месяца.
Ритуал на удачу:
Для проведения ритуала на удачу нужно немного. В день полнолуния нужно совершить генеральную уборку и вынести все барахло. Специалисты уверены, что вместе с хламом дом покинут несчастье, бедствие и нечистые силы. Они освободят место для счастья, удачи и светлых начинаний.
Отметим, что силы Луны не ограничены одной лишь мистикой. С помощью лунного календаря жители Земли могут подобрать наиболее благоприятные дни для любого дела: от подстрижки до приготовления квашеной капусты.
Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, в какие дни ноября лучше всего заниматься уходом за собой, согласно лунному календарю.