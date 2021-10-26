Американцы согласились с категоричными словами Путина о смене пола у детей

На днях аудитория американского сайта Breitbart согласилась со словами президента Владимира Путина, который назвал смену пола у детей чудовищной.
По мнению, читателей портала, Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - самые здравомыслящие политики в мире, а Россия адекватно реагирует на все мировые социальные изменения, в частности моду на всеобщую толерантность.
Некоторые комментаторы очень восторженно отзываются: «Боже, вот бы у нас в Британии у руля тоже был настоящий мужик; «Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев».
Отметим, Breitbart News — американский веб-сайт, который известен своими консервативными взглядами. Портал опубликовал статью, в которой поддержал позицию Владимира Путина о «трансгендерной идеологии».
Напомним, ранее Путин во время Валдайского форума в Сочи назвал страшным то, что на Западе агитируется такая политика, что детям с детства внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот. Глава государства выразил удивление тому, что уход от таких понятий, как «мама» и «папа» разных полов, воспринимается на Западе как прогресс.