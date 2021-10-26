Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления

Одно из самых частых и опасных последствий коронавируса – тромбоз, или появления кровяных сгустков в полости сосудов. Они образуются из слипшихся тромбоцитов – клеток крови, призванных останавливать кровотечения при повреждении сосудов.
Коронавирус превращает обычные процессы в патологические, особенно если в организме есть дополнительные факторы риска. Тромбозу особенно подвержены пожилые люди, обладатели эндокринных заболеваний и лишнего веса, приверженцы малоподвижного образа жизни, женщины на оральных контрацептивах.
Рассмотрим, какие действия при коронавирусе и после него позволят снизить риск образования тромбов в кровяном русле. Ведь в случае их открепления они быстро попадают в жизненно важные органы, способствуя гибели.
Во время коронавирусаСреди тканей организма есть особенно «привлекательные» для вируса места. Одно из них – эндотелий, слой клеток, выстилающий сосуды изнутри. Попадание туда коронавируса повреждает их стенки. К повреждённым местам спешат тромбоциты, чтобы временно закрыть их. На такие «заплатки» быстро налипают другие кровяные тельца, формируя сгустки.
Пока тромб закреплён на одном месте, его опасность не так велика. Гораздо хуже, когда тромб отрывается и «путешествует» по кровотоку, рискуя вызвать инсульт, инфаркт или эмболию лёгочной артерии.
Образование тромба проходит безболезненно, поэтому его легко не заметить. Медики часто назначают пациентам с коронавирусом антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь. Покупать их для самолечения нельзя, можно нарваться на серьёзные «побочки».
Уменьшить густоту крови в коронавирус поможет обильное питьё чая или травяных отваров. Заболевшему не рекомендуется постоянно лежать. Подвижность по мере сил и возможностей серьёзно улучшает кровообращение.
Большинство жаропонижающих препаратов опосредованно разжижает кровь, поэтому их приём при коронавирусе немного ослабляет угрозу тромбоза. Глотать медикаменты по советам из интернета – плохая идея.
После выздоровленияИзбавление от вируса не сразу позволит вздохнуть свободно. Обычно курс антикоагулянтов продолжается и после выздоровления, но в меньших дозировках. Такие вопросы требуют обсуждения с лечащим врачом.
Риски тромбоза серьёзно снижает отсутствие лишнего веса. Избавляться от него радикальными диетами нельзя, особенно после коронавируса. Хорошо будет просто заменить жареную и жирную пищу на отварную или запечённую.
Улучшит кровь включение в рацион продуктов с салицилатами в составе. Это вишня, дыня, яблоки, мандарины, виноград, сухофрукты, укроп, шпинат, болгарский перец, укроп, цветная капуста и брокколи.
Неплохо показывают себя отвары коры ивы, лаврового листа и имбирный чай. В последнем можно себя не ограничивать. «Лаврушка» и ива более мощные – их принимают не больше стакана в день, если концентрация отвара небольшая.