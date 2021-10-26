Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления

2:40:2510/26/2021,Ирина Новая
0

Образование тромба проходит безболезненно, поэтому его легко не заметить.

Риски тромбоза серьёзно снижает отсутствие лишнего веса. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Число случаев заболевания коронавирусом быстро растет: кто заражается чаще сегодня?

Число случаев заболевания коронавирусом быстро растет: кто заражается чаще сегодня?Исследователи обнаружили супериммунитет к коронавирусу: у кого он есть?Ещё 137 новости

Одно из самых частых и опасных последствий коронавируса – тромбоз, или появления кровяных сгустков в полости сосудов. Они образуются из слипшихся тромбоцитов – клеток крови, призванных останавливать кровотечения при повреждении сосудов.

Коронавирус превращает обычные процессы в патологические, особенно если в организме есть дополнительные факторы риска. Тромбозу особенно подвержены пожилые люди, обладатели эндокринных заболеваний и лишнего веса, приверженцы малоподвижного образа жизни, женщины на оральных контрацептивах.

Рассмотрим, какие действия при коронавирусе и после него позволят снизить риск образования тромбов в кровяном русле. Ведь в случае их открепления они быстро попадают в жизненно важные органы, способствуя гибели.

Во время коронавируса

Среди тканей организма есть особенно «привлекательные» для вируса места. Одно из них – эндотелий, слой клеток, выстилающий сосуды изнутри. Попадание туда коронавируса повреждает их стенки. К повреждённым местам спешат тромбоциты, чтобы временно закрыть их. На такие «заплатки» быстро налипают другие кровяные тельца, формируя сгустки.

Пока тромб закреплён на одном месте, его опасность не так велика. Гораздо хуже, когда тромб отрывается и «путешествует» по кровотоку, рискуя вызвать инсульт, инфаркт или эмболию лёгочной артерии.

Образование тромба проходит безболезненно, поэтому его легко не заметить. Медики часто назначают пациентам с коронавирусом антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь. Покупать их для самолечения нельзя, можно нарваться на серьёзные «побочки».

Уменьшить густоту крови в коронавирус поможет обильное питьё чая или травяных отваров. Заболевшему не рекомендуется постоянно лежать. Подвижность по мере сил и возможностей серьёзно улучшает кровообращение.

Большинство жаропонижающих препаратов опосредованно разжижает кровь, поэтому их приём при коронавирусе немного ослабляет угрозу тромбоза. Глотать медикаменты по советам из интернета – плохая идея.

После выздоровления

Избавление от вируса не сразу позволит вздохнуть свободно. Обычно курс антикоагулянтов продолжается и после выздоровления, но в меньших дозировках. Такие вопросы требуют обсуждения с лечащим врачом.

Риски тромбоза серьёзно снижает отсутствие лишнего веса. Избавляться от него радикальными диетами нельзя, особенно после коронавируса. Хорошо будет просто заменить жареную и жирную пищу на отварную или запечённую.

Улучшит кровь включение в рацион продуктов с салицилатами в составе. Это вишня, дыня, яблоки, мандарины, виноград, сухофрукты, укроп, шпинат, болгарский перец, укроп, цветная капуста и брокколи.

Неплохо показывают себя отвары коры ивы, лаврового листа и имбирный чай. В последнем можно себя не ограничивать. «Лаврушка» и ива более мощные – их принимают не больше стакана в день, если концентрация отвара небольшая.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кровьтромбтромбоз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как боретесь с образованием тромбов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Восхитительной красоты открытки в день Иверской иконы Пресвятой Богородицы 26 октября
1:15:25 10/26/2021
Восхитительной красоты открытки в день Иверской иконы Пресвятой Богородицы 26 октября
Иверская: в народный праздник чудотворной иконы 26 октября необходимо обязательно сходить в жаркую баню
1:00:07 10/26/2021
Иверская: в народный праздник чудотворной иконы 26 октября необходимо обязательно сходить в жаркую баню
Сюпризные поздравления каждому в праздник приятных неожиданностей 26 октября
12:15:09 10/26/2021
Сюпризные поздравления каждому в праздник приятных неожиданностей 26 октября
БердскПогода в Бердске 26 октября 2021: как на Руси в этот день укрепляли здоровье с помощью целебных настоек
11:30:19 10/25/2021
Погода в Бердске 26 октября 2021: как на Руси в этот день укрепляли здоровье с помощью целебных настоек
Какой сегодня церковный праздник 26 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:20 10/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 26 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Игрушки для девочек и мальчиков в США запретили законом: теперь только гендерно нейтральные
11:00:49 10/25/2021
Игрушки для девочек и мальчиков в США запретили законом: теперь только гендерно нейтральные
Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления
9:15:07 10/25/2021
Что нужно успеть сделать в последнее лунное затмение 19 ноября 2021 года: точное время редкого астрономического явления
Кто станет следующим Джеймсом Бондом: красавчик Netflix обогнал Тома Харди
9:00:14 10/25/2021
Кто станет следующим Джеймсом Бондом: красавчик Netflix обогнал Тома Харди
Дни для получения материнского капитала по лунному календарю в ноябре и декабре 2021 года: лучшие и худшие даты
8:15:31 10/25/2021
Дни для получения материнского капитала по лунному календарю в ноябре и декабре 2021 года: лучшие и худшие даты
Как продлить срок службы умирающего аккумулятора телефона
8:00:58 10/25/2021
Как продлить срок службы умирающего аккумулятора телефона