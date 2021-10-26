Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы

25 октября на YouTube канале Ксении Собчак вышло новое большое интервью с Алишером Моргенштерном, где артист рассказал, что изменилось в его жизни за несколько лет, каких взглядом он придерживается. В один момент рэпер заявил, что он не понимает, зачем россияне празднуют День Победы. Молодой человек не считает необходимым тратить большие деньги, миллионы на празднование победы в войне, которая закончилась 75 лет назад. Моргенштерн выразил непонимание, зачем целый век вспоминать о том, что когда-то Россия одержала победу.
Юноша призывает побеждать в информационных или космических технологиях и праздновать эти памятные события.
Отметим, что большая часть интервью отведена беседе с мамой артиста. Как оказалось, женщина очень продвинутых и современных взглядов на жизнь.