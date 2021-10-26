Гороскоп на сегодня: что ожидает 26 октября 2021 года каждый знак зодиака

Ваш ежедневный гороскоп на 26 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на вторник во время Луны в Раке.
Трудно обрести стабильность, когда Луна в зодиакальном знаке Рака работает в мягкой гармонии с Ураном, планетой чудес и внезапных хаотических событий.
Мы вынуждены выходить за пределы зоны комфорта. Это может означать, что происходит божественное вмешательство или что-то необычное создает осознание, которое двигает человека в новом направлении, пишет Your Tango.
Венера будет в квадрате с планетой растворения. Работа может закончиться. Контракты могут быть расторгнуты. Отношения могут закончиться закрытием.
Много изменений, но даже в моменты печали мы находим некоторые формы исцеления, роста и даже милосердия.
Если ваш день рождения 26 октября:Вы Скорпион, которым правят планеты Марс и Плутон, символом которых является глиф Скорпиона.
Знаменитые знаки зодиака Скорпион, в том числе американский политик Хиллари Клинтон и американский певец и автор песен Кейт Урбан.
Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы, включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы.
Ежедневный гороскоп на 26 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Это один из тех сумасшедших дней, в которых мало что имеет смысла до конца дня. Вы почувствуете себя так, как будто попали в странный фильм с вами в качестве звезды.
Луна в Раке секстиль с Ураном приносит внезапные и неожиданные перемены в вашу домашнюю жизнь. Держите свой разум ясным, так как вам нужно сохранять разум, чтобы принимать быстрые решения.
Телец (20 апреля - 20 мая)Сделайте паузу перед тем, как говорить, а когда вы в чем-то не уверены, просто признайте это и не беспокойтесь об этом.
Слова могут быть проблематичными, если просто сказать то, что приходит на ум во время Луны в секстиле с Ураном в Раке. Начните день более созвучно собственным ощущениям.
Не беспокойтесь, что вы слишком долго отвечаете на текстовые сообщения или вещи, которые кажутся важными по времени. Вам нужно оставаться спокойным и задумчивым. Это избавит вас от множества горя и неприятностей.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Внезапных денежных проблем можно ожидать, поскольку Луна в Раке секстиль с Ураном в вашем секторе личной собственности. Однако пусть это вас не беспокоит.
Возможно, вы обнаружите, что нестабильность действительно помогает выявить проблемы в вашем бюджете, которые необходимо изменить. Найдите время, чтобы изучить финансы и проверить любые отчеты, которые могут иметь автоплатежи, которые вы не санкционировали.
Рак (21 июня - 22 июля)У друзей есть свое место, но сегодня вы можете обнаружить, что они немного раскачивают лодку в вашей семейной жизни во время Луны в секстиле с Ураном в Раке.
У вас может быть очень много других дел, которыми вы должны заниматься, но кому-то из вашего круга общения нужна небольшая помощь, и у него мало времени.
Это может поставить вас в кризис, поскольку вам придется принимать поспешное решение. Подумайте о своих приоритетах в течение дня, чтобы заранее знать, на что вы должны или не должны говорить «да», чтобы оставаться в соответствии со своим собственным графиком.
Лев (23 июля - 22 августа)Сотрудник по прошлой работе или работодатель могут внезапно решить обратиться к вам сегодня. Луна в Раке, гармонирующая с Ураном, может вернуть вам старые возможности.
Ваша старая работа или та, которая кажется вам соответствующей вашим интересам, может предоставить многообещающие возможности, но вы захотите узнать подробности, чтобы убедиться, что это то, чего вы действительно желаете.
Дева (23 августа - 22 сентября)Отправьтесь на духовный поиск с другом, возможно, в поисках новой колоды карт Таро или чтобы научиться читать по хироманью.
Луна в Раке секстиль с Ураном, и это активизирует ваш сектор убеждений.
Если вам нужно немного взбодриться, духовный день в поисках связи с природой может быть найден, и ваша высшая сила может быть найдена, но вам не нужно идти в одиночку.
Вы можете сделать это с другом или даже со своим партнером, с помощью йоги или прогулки по пляжу, чтобы понаблюдать за Луной.
Весы (23 сентября - 22 октября)Луна в Раке секстиль с Ураном, активирующая ваш сектор общих ресурсов, и это может стать неожиданным признанием заботы и беспокойства от кого-то, кого вы считали запрещенным или слишком осторожным, чтобы подпустить кого-то близко.
Вы можете быть удивлены, увидев их сердце на рукаве, открывающееся перед вами, чтобы поделиться своими чувствами и сказать то, чего вы не знали.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Любые отношения, в том числе профессиональные, могут натолкнуться на препятствия, и это может означать, что вам придется больше работать, чтобы все наладить.
Луна в Раке секстиль с Ураном в вашем секторе обязательств, и могут возникать проблемы, вызывающие разделение, непонимание и беспокойство. Не сдавайтесь легко. Конфликты могут быть полезны, поэтому старайтесь сотрудничать как можно лучше.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Меньше всего вам сейчас нужны проблемы, которые вызывают у вас беспокойство, поэтому необходима осторожность, особенно когда вы не уверены в ситуации, в которой оказались.
Но перемены не всегда негативны. Динамические сдвиги могут означать, что происходят важные события, и вам нужно быть внимательными.
Луна в Раке секстиль с Ураном, и это гармоничная энергия, так что оставайтесь позитивными! Чудесный поворот обстоятельств не за горами и многообещающий для вашего будущего.
Козерог (22 декабря - 19 января)Любовь может казаться неустойчивой, как Луна в Раке, секстиль с Ураном в вашем секторе романтики. Это захватывающее время для любви, и оно приглашает вас проявлять спонтанность, когда это возможно.
Ищите возможности сделать что-нибудь приятное, чтобы возродить ваши отношения, особенно если работа и обязанности мешают общаться друг с другом.
Водолей (20 января - 18 февраля)В некоторых семьях есть один человек, который выделяется среди остальных, и Луна в Раке, секстиль с Ураном, активирующая ваш сектор дома, может заставить вас почувствовать себя белой вороной в семье.
Вы просто хотите слиться или поладить, но не можете, и это может проверить вашу решимость быть верным себе. Сейчас самое важное для вас - сохранять уверенность в себе.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Луна в Раке секстиль с Ураном, и это создает ощущение срочности в ваших отношениях, окружающем общении. Доставить сообщение может быть непросто.
Лучше отложить определенные темы, если вы чувствуете, что никуда не денетесь. Спорить будет непродуктивно.
Кроме того, у всех разговоров в конечном итоге есть конечная точка, и вы можете почувствовать, что действительно хотите и вам нужно просто избавиться от проблем, но если другие не готовы слушать, возможно, лучше подождать.