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Россияне получат по 12 792 рублей из-за нерабочих дней с 30 октября: Меры поддержки бизнеса в 2021 году

3:24:1010/26/2021
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Многие россияне будут отдыхать, но глава государства обязал работодателя сохранить им заработную плату за дни простоя. При этом государство намерено поддержать российских бизнесменов. Здесь, как и в прошлом году, будут работать два глобальных направления.

Государство поддержит не всех бизнесменов. Фото: Pixabay.com

Совсем скоро в России стартуют нерабочие дни. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», россияне будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября включительно. Это нововведение связано с пандемией коронавируса. Только вчера, 25 октября, в России зафиксирован максимум по зараженным за сутки - 37 930 больных. Соответствующий документ уже подписан главой государства Владимиром Путиным.

Многие россияне будут отдыхать, но глава государства обязал работодателя сохранить им заработную плату за дни простоя. При этом государство намерено поддержать российских бизнесменов. Здесь, как и в прошлом году, будут работать два глобальных направления.

Субсидии для бизнеса

Субсидию получат владельцы малого и среднего бизнеса. Например, организации и ИП, трудящиеся в отраслях спорта, гостиниц, ресторанов и кафе, допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений. Предполагается, что бизнесмены смогут получить деньги аналогии с предыдущем годом, когда вводились коронавирусные ограничения. Иными словами, сумму субсидии рассчитают на основании общего числа сотрудников и суммы МРОТ на него. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рублей на 1 января 2021 года.

Чтобы получить деньги, бизнесмену должен направить на это заявку дистанционно через федеральную налоговую службу. Заявки начнут принимать с 1 ноября по 15 декабря включительно. Руководители организаций начнут получать субсидию с 15 ноября.

Льготные кредиты

Еще одним важным направлением является льготная программа кредитования под названием «ФОТ 3.0». Воспользоваться кредитом по низкой ставке могут компании, пострадавшие от пандемии и временных ограничений. Взять кредит поставке 3% смогут владельцы малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации. Но срок для такого решения ограничен - кредит с такими условиями выдадут до конца декабря 2021 года. Кто сможет претендовать на уникальный в своем роде кредит: кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, компании по организации досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.

Важный момент - кредит по низкой ставке выдадут только тем, кто из бизнесменов сохранит число сотрудников не ниже 90%. Получить кредит могут те бизнесмены, которые принимали участие в программе «ФОТ 2.0», а также те владельцы малого и среднего бизнеса, которые появились с 1 июля 2020 года. Стоит отметить, что кредит можно взять на сумму до 300 млн рублей, но вернуть деньги банку с процентами нужно в течение 18 месяцев. При этом в течение первого полугодия компания сможет воспользоваться отсрочкой платежей по кредиту и процентов по нему, а в течение следующего года можно будет вернуть кредит и проценты по нему равными частями.

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бизнесподдержканерабочие дникоронавирус
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