День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты

Столетиями славяне соединяли христианские традиции с народными поверьями в единых праздниках. И если территории, принадлежащие современной России, унаследовали православие, то на европейских славян сильно повлияло римское христианство.
На стыке католических и языческих истоков оказался День усопших верных, отмечаемый белорусами ежегодно 2 ноября. Принятый на государственном уровне праздник для 2021 года является вторником. По-народному день называется Дзяды и имеет тысячелетнюю историю. Считается, что если на Радоницу живые посещают кладбища, то на Дзяды наоборот – усопшие приходят в гости к живым.
О появленииСпециальный день для поминовения был выделен католическими христианами во французском аббатстве Клюни в 998 году. В основу легла легенда о путешественнике, случайно попавшем на необитаемый остров. Там отыскалась трещина, ведущая к чистилищу – месту, где мёртвые отмаливают грехи до Судного дня. В стонах слышались и просьбы о молитвах живых. Впечатлённый аббат решил выделить для поминовения ноябрьскую дату.
Событие быстро разошлось по Европе. В понимании белорусских славян дата соединилась с Дзядами – последними поминками осени. Через века, в 1998 году, президент Республики Беларусь закрепил за 2 ноября статус официального праздника.
О поминовенииНакануне Дня усопших важно привести в порядок дом и огород, быть чистым и нарядным. Раньше славяне оставляли в бане шайку с водой и свежий веник – для потусторонних гостей.
Сейчас утро белорусов начинается с посещения храма – католического или православного. Там отмаливают души усопших близких. Днём отправляются на кладбища, где приводят в порядок надгробия накануне долгой зимы.
Ближе к вечеру вся семья собирается за поминальной трапезой. Стол накрывают белоснежной скатертью. Принято готовить нечётное количество разных блюд и каждое разделять на две тарелки при сервировке.
Основное угощение – осенние продукты, вроде грибов, овощей, яблок, домашнего мяса. Количество приборов должно учитывать усопших родственников. Ложки для них кладут выемкой вниз.
Перед едой глава семьи вслух молится и зовёт мёртвых разделить ужин с живыми. После – благодарит и отпускает с миром.
О запретахВ День усопших нельзя говорить о них в негативном ключе – могут услышать и расстроиться.
На время трапезы не стоит держать все окна закрытыми. Нужно отворить хотя бы форточку, чтобы души могли войти.
Поднимать упавшие кусочки пищи не считается возможным.
Вставать из-за стола поодиночке нельзя. Сначала поднимается старшее поколение, затем взрослые, последними – дети.
Выбрасывать остатки еды запрещено. Их раздают в качестве милостыни, а кости и крошки достаются животным.