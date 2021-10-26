Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение

3:16:2410/26/2021
0

ОН был первым космонавтом Польши.

Мирослав Гермашевский. Фото: Википедия

На днях в СМИ появилась информация, что первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает польское радио ZET.

Местная полиция остановила 80-летнего космонавта в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства на территории центральной Польши. После прохождения всех процедур мужчину отпустили домой. Космонавту могут выписать штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

В ведомстве сообщили, что автомобиль Volvo двигался зигзагообразным способом. Это заметили сотрудники уголовного отдела, которые проинформировали сотрудников ГАИ. Они остановились для контроля водителя. Как оказалось, что у мужчины в организме 0,56 промилле алкоголя.

Напомним, в 1978 году на советском корабле «Союз-30» Мирослав Гермашевский отправился в космос. Он стал 89-м человеком, побывавшим в космосе.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штрафнарушение пддкосмонавт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, из-за чего человек мог быть в таком состоянии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение
3:16:24 10/26/2021
80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение
Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
3:00:40 10/26/2021
Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты
2:58:01 10/26/2021
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы
2:52:37 10/26/2021
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы
Гороскоп на сегодня: что ожидает 26 октября 2021 года каждый знак зодиака
2:46:51 10/26/2021
Гороскоп на сегодня: что ожидает 26 октября 2021 года каждый знак зодиака
Американцы согласились с категоричными словами Путина о смене пола у детей
2:41:41 10/26/2021
Американцы согласились с категоричными словами Путина о смене пола у детей
Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления
2:40:25 10/26/2021
Как избежать образования тромбов при заражении коронавирусом: что принимать для профилактики тромбообразования после выздоровления
Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной
2:30:48 10/26/2021
Почему святую Параскеву Сербскую считают самой отзывчивой святой: о чем молятся преподобной
В России начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса
2:15:40 10/26/2021
В России начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса
Очевидцы сообщили о последствиях взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах
2:00:57 10/26/2021
Очевидцы сообщили о последствиях взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах