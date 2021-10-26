80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение

На днях в СМИ появилась информация, что первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает польское радио ZET.
Местная полиция остановила 80-летнего космонавта в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства на территории центральной Польши. После прохождения всех процедур мужчину отпустили домой. Космонавту могут выписать штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
В ведомстве сообщили, что автомобиль Volvo двигался зигзагообразным способом. Это заметили сотрудники уголовного отдела, которые проинформировали сотрудников ГАИ. Они остановились для контроля водителя. Как оказалось, что у мужчины в организме 0,56 промилле алкоголя.
Напомним, в 1978 году на советском корабле «Союз-30» Мирослав Гермашевский отправился в космос. Он стал 89-м человеком, побывавшим в космосе.