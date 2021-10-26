В Набережных Челнах хозяин взорвавшейся квартиры конфликтовал с соседкой

Как стало известно, пенсионер-владелец квартиры, которая стала очагом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах, ранее конфликтовал с соседкой и жаловался на то, что его недвижимость хотят забрать, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что мужчина несколько раз обращался в правоохранительные органы. Несколько месяцев подряд он писал заявления и только с апреля отправил семь обращений. А дело в том, что 29 апреля и 15 мая мужчина заявил, что его завещание составлено неправильно. Как уточнил пенсионер, в отношении него совершаются мошеннические действия. Но в возбуждении уголовного дела ему было отказано.
Через два месяца, пенсионер просил помочь приватизировать жилье. А 20 августа он пожаловался на соседку в полицию. Как уточнил мужчина, он составил договор ренты по уходу за ним и соседка потребовала за это дополнительно 300 тысяч рублей.
В полиции добавили, что за несколько дней до взрыва, 23 октября, пожилой мужчина дважды обращался за помощью с указанием, что соседка оформила его квартиру на себя.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 25 октября на улице Татарстан в Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ. Количество пострадавших и погибших уточняется. Рассыпались шесть квартир, из-под обломков вытащили четырех человек, в том числе хозяина взорвавшейся квартиры. Скончалась одна жительница дома, молодая девушка.