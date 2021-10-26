«Люди там страдают»: В Бердске бизнесмен Дмитрий Епрев готов привезти «живую воду» бесплатно для пациентов детского стационара ЦГБ

«Живую воду» готов привезти в детское отделение ЦГБ Бердска предприниматель Дмитрий Епрев после огласки ситуации о дефиците чайников в стационаре на ул. Ушакова.
Как сообщал «Курьер.Среда» ранее, на дефицит чайников и небулайзеров пожаловалась мать, лежащая с ребенком в стационаре. Как утверждала женщина, на этаже имеется только один чайник, который принесли из дома сотрудники больницы, но наливать воду из него, чтобы попить чай, нельзя. Кипяченная вода предназначена только для разведения смесей. Кроме того, бердчанка заявила, что небулайзер имеется всего один. Детских масок не хватает, а поскольку сейчас в больнице пребывает много детей с пневмонией и бронхитом, то обойтись без устройства для ингаляции крайне сложно. Как заверили в пресс-службе БЦГБ, наличие чайников, микроволновок и других бытовых электроприборов в палатах детского стационарного отделения запрещено приказом ГУ ГОиЧ. При надобности пациенткам выдается кипяток. Также в пресс-службе заявили, что каждое из отделений детского стационара обеспечено аппаратами для ингаляций и стерильными ингаляторными масками в необходимом количестве.
На ситуацию бурно отреагировали жители Бердска.
- Обалдеть! До слез обидно и смешно! - высказалась в соцсетях горожанка Лариса К.
- Этим мамам нужно меньше со своими детьми шариться по городу в поисках развлечений, тогда и в больнице лежать не придётся. Помимо необходимых школы и садика, ходят на различные секции, кружки, «развлекаловки», а потом удивляются, где подхватили инфекцию. По поводу небулайзеров. Так у каждой мамы в наше время этот прибор должен быть в доме. Давать дышать ребёнку через небулайзер общий, это надо быть вообще без ума, - отметили анонимно.
- Ни в одном из документов, регламентирующих работу стационаров, вы не найдете указания на то, что больница должна вам предоставить кипяток или кипячёную воду, - сказала Елена.
Дмитрий Епрев, являющийся владельцем автоматов по продаже чистой фильтрованной воды под названием «живая вода», выразил желание помочь землякам, находящимся в детском отделении БЦГБ. По словам Дмитрия, воду он готов привезти совершенно бесплатно в рамках разовой акции.
- Люди там страдают, и я им хочу привезти. Так сказать, готов оказать меры помощи. У меня сеть терминалов по продаже питьевой воды на разлив. Сколько им там надо, чтобы выжить, раз у них все там так плохо с чайником? Я доставкой воды не занимаюсь. Люди приезжают к нашим водоматам и наливают себе воду. По качеству вода хорошая. Могу на своей машине приехать, купить банки 5-литровые и привезти,- сказал Дмитрий Епрев 26 октября.
Пока в пресс-службе ЦГБ Бердска не предоставили обратную связь на предложение Дмитрия Епрева. Начальник пресс-службы заявил, что уточнит о путях реализации данного вопроса и предоставит ответ от руководства позже.