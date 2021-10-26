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26.10
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Глава СК Бастрыкин взял под контроль поиски актрисы Светланы Светличной

3:55:2410/26/2021
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О пропаже заявили близкие родственники артистки.

Светлане Светличной 81 год. Фото: Википедия (Gerarus).

На 26 октября известно, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СК России.

‎В ведомстве отметили, что Светлана Афанасьевна всегда помогала и принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она действительно заботилась о воспитании молодого поколения, поэтому ведомство бросит все силы, чтобы помочь в поисках артистки.

Напомним, «Курьер.Среда» сообщал в понедельник, 25 октября, что внучка актрисы Мария Ивашова подтвердила, что заявление о пропаже заслуженной артистки РСФСР подано в столичную полицию 24 октября.

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