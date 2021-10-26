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26.10
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В Приморье мальчика убило током от вагона поезда

4:07:2410/26/2021
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Еще один подросток получил сильные ожоги и находится в больнице.

Дети игрались на жд путях, бегали по вагонам. Фото: Pixabay.com

В минувшие выходные в Приморье один подросток 2008 года рождения скончался, а его товарищ-сверстник был госпитализирован после получения удара тока. Как стало известно, мальчишки бегали по вагону поезда и получили сильные удары током, а также ожоги, сообщает Восточное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве установили, что 24 октября этого года примерно в шесть вечера по местному времени на 17-м железнодорожном пути станции Спасск-Дальний двое несовершеннолетних 2008 года рождения носились по вагонам поезда, груженного лесом. Из-за необдуманных действий, несовершеннолетние получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами.

В результате опасных игр, от полученных травм один подросток скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу, находится в реанимации.

На данный момент возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека" .

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ж\д путисмерть человекавагон поезда
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