В Приморье мальчика убило током от вагона поезда

В минувшие выходные в Приморье один подросток 2008 года рождения скончался, а его товарищ-сверстник был госпитализирован после получения удара тока. Как стало известно, мальчишки бегали по вагону поезда и получили сильные удары током, а также ожоги, сообщает Восточное межрегионального следственное управление на транспорте СК РФ.
В ведомстве установили, что 24 октября этого года примерно в шесть вечера по местному времени на 17-м железнодорожном пути станции Спасск-Дальний двое несовершеннолетних 2008 года рождения носились по вагонам поезда, груженного лесом. Из-за необдуманных действий, несовершеннолетние получили удар высокого напряжения контактным проводом, проходящим над вагонами.
В результате опасных игр, от полученных травм один подросток скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу, находится в реанимации.
На данный момент возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека" .