Власть Бердска оценила в 21 млн рублей рост народного доверия: Чиновники повысят реакцию на критику и откроют муниципальную газету

Бердска власть утвердила программу информирования населения о деятельности органов местного самоуправления на ближайшие четыре года. Согласно постановлению, подписанному и. о. мэра Бердска Владимиром Захаровым, открытость власти обойдется бюджету города в 21 млн рублей. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Расходы распределили по годам:
- на 2022 год – 4,78 млн рублей;
- на 2023 год – 4,97 млн рублей;
- на 2024 год – 5,57 млн рублей;
- на 2025 год – 5,57 млн рублей.
За эти деньги власть планирует достичь конкретных успехов. Во-первых, муниципальные правовые и нормативные акты будут публиковать в 100%. Во-вторых, к 2025 году количество новостей на сайте администрации увеличится до 2500 (в 2021 их будет 1500). В-третьих, возрастет число телепередач до 52-х и новостных телесюжетов до 47. В-четвертых, на канале YouTube количество собственных видео мэрии должно достичь 260.
Все это, как считают разработчики — отдел общественных связей мэрии, - должно повысить доверие бердчан к местной власти до 90%. Сейчас, по данным опросов, положительно работу руководителей города оценивают менее 60% населения Бердска. А связь чиновников с народом, как считают авторы программы, их открытость и прозрачность — это «важнейший показатель эффективности их функционирования». Немаловажную роль в этом играет взаимодействие органов власти со СМИ, а также информирование через соцсети.
Особо указывается, что мониторинг публикаций с критическими замечаниями в адрес власти расширяет возможности индивидуальной работы с гражданами и позволяет снимать социальную напряженность. Как сказано в постановлении, в первом полугодии 2021-го Бердск находится на шестом месте в Новосибирской области «по количеству поступивших инцидентов». Бердчане озабочены происходящим в городе. Однако оперативность ответов чиновников пока составляет 78%. Благодаря программе к 2025 году скорость реакции должна вырасти до 90%.
В мэрии уверены, что, ни много ни мало, без формирования положительного имиджа органов местной власти, без активного участия горожан не будет эффективным в целом социально-экономическое развитие Бердска. Возможно поэтому, в четырехлетнем плане значится создание муниципальной газеты, где публиковались бы всевозможные нормативные и правовые акты. Как считают разработчики программы о прозрачности власти, газета «позволит сэкономить ассигнования и более рационально их использовать».
В мэрии продолжат ежедневно мониторить СМИ и соцсети, выявляя проблемы горожан и стремясь их решить. Актуальным остается выявление уровня доверия в местной власти со стороны бердчан, а также их потребностей. Кроме того, программа предполагает привлечение внимания горожан к официальным источникам информации, например к сайту мэрии Бердска.
По официальным данным, опубликованным на сайте правительства Новосибирской области, общая удовлетворенность населения Бердска деятельностью главы города за первое полугодие 2021 года составила 66,93%, а степень доверия ему — 71,15%.