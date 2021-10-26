Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подбросило в воздух: в Самаре в жутком ДТП погибла женщина

4:22:3310/26/2021
0

Подробности случившегося уточняются правоохранителями.

Детали аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Фото: Pixabay.com

26 октября рано утром в Самаре было зафиксировано страшное ДТП, в котором погибла молодая женщина.

На место происшествия почти сразу прибыли сотрудники ГИБДД. Как стало известно, смертельная авария произошла в Советском районе г. Самары.

В ведомстве установили, что около 7 утра рядом с 19 домом по ул. Заводское шоссе, по предварительным данным, водитель автомобиля Веста, 1963 года рождения, наехал на местную жительницу 1982 года рождения. От полученных серьезных травм пешеход скончалась сразу на месте происшествия. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД оградили место ДТП. Также сейчас устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что погибшую буквально подбросило в воздух.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самараДТПсмерть пешехода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы внимательный пешеход?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подбросило в воздух: в Самаре в жутком ДТП погибла женщина
4:22:33 10/26/2021
Подбросило в воздух: в Самаре в жутком ДТП погибла женщина
В Приморье мальчика убило током от вагона поезда
4:07:24 10/26/2021
В Приморье мальчика убило током от вагона поезда
«Яхромская»: лик Богоматери обладает чудодейственной силой, исцеляет от самых тяжких и даже неизлечимых болезней. Молитва
4:00:44 10/26/2021
«Яхромская»: лик Богоматери обладает чудодейственной силой, исцеляет от самых тяжких и даже неизлечимых болезней. Молитва
Глава СК Бастрыкин взял под контроль поиски актрисы Светланы Светличной
3:55:24 10/26/2021
Глава СК Бастрыкин взял под контроль поиски актрисы Светланы Светличной
БердскВ Бердске мать двоих детей 8 дней ждала результатов теста на коронавирус дошкольника. Диагноз подтвердился у 3-летней дочери
3:40:51 10/26/2021
В Бердске мать двоих детей 8 дней ждала результатов теста на коронавирус дошкольника. Диагноз подтвердился у 3-летней дочери
27 октября - праздник Яхромской иконы Божией Матери: история святыни и почему к ней не иссякает поток верующих
3:30:14 10/26/2021
27 октября - праздник Яхромской иконы Божией Матери: история святыни и почему к ней не иссякает поток верующих
БердскРоссияне получат по 12 792 рублей из-за нерабочих дней с 30 октября: Меры поддержки бизнеса в 2021 году
3:24:10 10/26/2021
Россияне получат по 12 792 рублей из-за нерабочих дней с 30 октября: Меры поддержки бизнеса в 2021 году
80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение
3:16:24 10/26/2021
80-летний Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский был задержан за пьяное вождение
Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
3:00:40 10/26/2021
Почему набранную утром 27 октября на Параскеву Сербскую воду называют «аджией»: воду считают лекарством от болезней и страдания
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты
2:58:01 10/26/2021
День всех усопших верных: как празднуют День мертвых в Беларуси 2 ноября. Важные традиции и категорические запреты