Подбросило в воздух: в Самаре в жутком ДТП погибла женщина

26 октября рано утром в Самаре было зафиксировано страшное ДТП, в котором погибла молодая женщина.
На место происшествия почти сразу прибыли сотрудники ГИБДД. Как стало известно, смертельная авария произошла в Советском районе г. Самары.
В ведомстве установили, что около 7 утра рядом с 19 домом по ул. Заводское шоссе, по предварительным данным, водитель автомобиля Веста, 1963 года рождения, наехал на местную жительницу 1982 года рождения. От полученных серьезных травм пешеход скончалась сразу на месте происшествия. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД оградили место ДТП. Также сейчас устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что погибшую буквально подбросило в воздух.