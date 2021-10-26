Владимир Путин «подарил» Наталье Орейро российское гражданство

25 октября Наталия Орейро получила российское гражданство. Такой указ опубликовал Владимир Путин на официальном интернет-портале правовой информации. Известно, что вместе с уругвайской артисткой гражданство также получил ее сын Мерлин Атауальпе Мольо.
Отметим, что сама певица захотела получить российское гражданство еще летом в прошлом году. Как потом поделилась сама Орейро, получить гражданство ей посоветовали в российском посольстве в Аргентине: ведь певица все равно часто бывает в России по работе. Певица заявила, что быть гражданкой РФ для нее большая честь. Однако Наталия призналась, что пока что в ее планы не входил переезд в Россию, гражданкой которой теперь является. Получением гражданства певица считает знаком своей признательности россиянам за поддержку ее творчества.
Напомним, что известность к певице пришла после выхода сериала аргентинского производства «Дикий ангел», в котором она исполнила одну из главных ролей. Мировая премьера многосерийного проекта состоялась в ноябре 1998 года, однако в России он появился значительно позже — в июне 1999-го. Одним из саундтреков драмы стала песня Наталии Cambio Dolor, которая впоследствии стала хитом.