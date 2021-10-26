В Новосибирске хотят оштрафовать ковидный госпиталь за переизбыток больных

В Новосибирске Роспотребнадзор решил оштрафовать больницу за пациентов в коридорах. Ведомство уже составило административный протокол в отношении Городской клинической больницы №1 города.
Одна из пациенток больницы пожаловалась о том, что другие люди лежат буквально в коридорах. Но женщина сама отметила, что врачи максимально пытаются помочь всем заболевшим. Однако сотрудники Роспотребнадзора заинтересовались исключительно людьми, получающим помощь в коридорах. Сейчас суд может выписать штраф, тем более, что подобная история уже имела место в прошлом году.
Напомним, летом прошлого года Роспотребнадзор составил протокол в отношении Новосибирской городской больницы №25. Но дело в том, что тогда врачи столкнулись с коронавирусом, больницы оказались переполнены. В 25-й медсанчасти оказалось 280 коек при норме 180.
В результате чего, Калининский суд оштрафовал администрацию клиники на 100 тысяч рублей. Но сами врачи подали апелляцию, потому как они и так были максимально перегружены.