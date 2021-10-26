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СибНИА им. Чаплыгина аннулировал согласие на строительство мусорной свалки под Бердском из-за аэродрома

5:39:3210/26/2021,Анастасия Солодкова
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Депутат бердского горсовета Елена Белова получила официальный ответ от авиаторов об отзыве разрешения, выданного ранее компании «Полигон», для частной мусорки на земле крупнейшего бизнесмена Бердска Виктора Голубева.

Согласие на мусорную свалку под Бердском (участок на фото - справа) отозвал у компании «Полигон» СибНИА им. Чаплыгина. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина отозвал свое разрешение на строительство мусорной свалки под Бердском. Депутат бердского горсовета Елена Белова на днях получила официальный ответ из СибНИА.

Руководитель федерального предприятия Владимир Барсук официально заявил об аннулировании ранее выданного согласования компании «Полигон». Она, напомним, собирается строить полигон твердых коммунальных отходов на территории Искитимского района недалеко от бердского кладбища и аэродрома «Бердск-Центральный» - на земельном участке, принадлежащем одному из крупных бизнесменов Виктору Голубеву.

Аналогичное извещение об аннулировании разрешения на размещение мусорной свалки направлено и директору ООО «Полигон» Денису Шалдову. Напомним, что строительство полигона ТКО СибНИА им. Чаплыгина согласовал еще в апреле 2020 года. Однако летом 2021-го департамент авиационной промышленности Минпромторга предупредил авиаторов, что предполагаемая территория мусорной свалки входит в 15-километровую приаэродромную зону, где запрещено размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц. Такие нормативы утверждены в Воздушном кодексе РФ.

- На основании вышеизложенного ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» аннулирует свое согласие на размещение мусоросортировочного комплекса (полигон ТКО), расположенного на земельном участке с кадастровым номером..., - сказано в официальном письме, подписанном директором Барсуком.

Елена Белова, получившая очередной ответ на свои многочисленные запросы, все еще считает, что в борьбе против размещения свалки на границе с Бердском рано ставить точку. Но, по ее словам, независимо от того, какие депутаты вошли в новый горсовета после сентябрьских выборов, она не собирается бросать тему мусорного полигона.

- Успокаиваться пока рано. Это еще не конец. Еще не произошла передача земли — в ведении СибНИА им. Чаплыгина этого участка еще нет, - прокомментировала 26 октября «Курьер.Среда» Белова, подчеркнув, что ее единомышленников в депутатском корпусе после выборов 17-19 сентября у нее прибавилось.

Теперь она ожидает ответы от министра обороны Сергея Шойгу и из Минпромторга, куда в ближайшее время отдадут аэродром из военного ведомства.
- Я жду ответ из Минпромторга, который является правопреемником Минобороны в части собственности аэродрома «Бердск-Центральный». Он является препятствием для строительства полигона, поскольку полигон нельзя размещать ближе 15 км к взлетно-посадочной полосе. СибНИА им. Чаплыгина не имел права давать разрешения, так как земельный участок ему не принадлежит, согласно ответу Минпромторга. Я попросила руководителя СибНИА отозвать свое разрешение, - рассказывала ранее Елена Белова.

Минпромторг заявил о больших планах на бердский аэродром — здесь хотят организовать базу для экспериментальной авиации. - Два эти объекта рядом существовать не могут. Есть угроза срыва планов из-за свалки. Вряд ли закроют аэродром ради частного мусорного полигона. Это вопрос обороноспособности страны. Об этом я написала министру обороны Шойгу, - уточнила депутат.

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