На Урале количество погибших от отравления поддельным алкоголем увеличилось до 30 человек

В Свердловской области от отравления некачественным алкоголем погибли уже 30 человек.
Напомним, ранее приводились сведения о 24 погибших от отравления метанолом в регионе.
Как стало известно, в Чкаловском районе Екатеринбурга целую неделю, с 7-14 октября группа местных жителей сбывала горожанам метиловый спирт. По факту смертельного отравления следователи завели уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц". По подозрению в причастности к продаже смертельного суррогата арестованы три человека.
Добавим, что отравления были зафиксированы в нескольких точках России. Так, «Курьер.Среда» сообщал о подобных случаях в Оренбуржье. На вечер 10 октября, воскресенье, врачи зафиксировали 7 очагов отравления. Отметим, в Оренбуржье известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались.