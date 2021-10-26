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На Урале количество погибших от отравления поддельным алкоголем увеличилось до 30 человек

5:59:4010/26/2021
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История с поддельным алкоголем набирает обороты.

На протяжении месяца по России фиксируются случаи массового отравления от подlельных спиртных напитков. Фото: Pixabay.com

В Свердловской области от отравления некачественным алкоголем погибли уже 30 человек.

Напомним, ранее приводились сведения о 24 погибших от отравления метанолом в регионе.

Как стало известно, в Чкаловском районе Екатеринбурга целую неделю, с 7-14 октября группа местных жителей сбывала горожанам метиловый спирт. По факту смертельного отравления следователи завели уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц". По подозрению в причастности к продаже смертельного суррогата арестованы три человека.

Добавим, что отравления были зафиксированы в нескольких точках России. Так, «Курьер.Среда» сообщал о подобных случаях в Оренбуржье. На вечер 10 октября, воскресенье, врачи зафиксировали 7 очагов отравления. Отметим, в Оренбуржье известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались.

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отравление Свердловская областьподдельный алкоголь
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