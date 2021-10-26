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26.10
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В Японии принцесса Мако вышла замуж за обычного человека и лишилась императорского статуса

6:42:1710/26/2021
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Также она отказалась от компенсации почти в полтора миллиона долларов.

Кадры со свадьбы. Фото: Twitter The Associated Press

26 октября утром в Токио дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простого человека Кея Комуро, с которым они встречались несколько лет, сообщает управление императорского двора. Девушка сразу же лишилась императорского статуса семьи и теперь будет носить фамилию мужа.

Отметим, сама регистрация брака прошла без шикарных церемоний и торжественного приема. Было принято решение, что после самой регистрации молодожены проведут пресс-конференцию, однако они просто сделали заявления и раздали журналистам письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов.

Отметим, что по законам Японии, выходя замуж за простого гражданина, принцессы лишаются статуса императорского дома, от принцев такого не требуется. Мако отказалась не только от церемониальной свадьбы и полагающегося банкета, но и от компенсации принцессам (153 млн иен, или $1,35 млн), которые покидают свой двор. Такой случай первый на практике в Японии.

Добавим, новобрачным по 30 лет. Они познакомились в колледже. Об их помолвке стало известно в 2017 году. Пара собирается переезжать в США.

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