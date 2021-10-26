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26.10
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В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка охранником в магазине

7:10:0110/26/2021
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Расследование уголовного дела продолжается.

Ребенок получил травмы позвоночника. Фото: Pixabay.com

Следственный комитет по Новосибирской области провел ряд проверок по факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине. Ведомство возбудило уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины по статье п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

Как стало известно, 19 октября днем в магазине, расположенном на улице проспект Дзержинского 1/4, дежурный оператор, находясь на своем рабочем месте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении 13-летнего мальчика насилие. В результате инцидента ребенку были причинены телесные повреждения. И он был направлен в больницу.

Также расследование дела продолжается.

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избиение ребенкамагазинуголовное дело
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