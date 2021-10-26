«Дом мрака и отчаянья»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год

Обшарпанные стены, плесень, гниющие потолки - это далеко не полный список того, с чем пришлось столкнуться жильцам общежития на улице Боровой, 102. Причина тому одна - протечка кровли.
Как рассказали корреспонденту «Курьер.Среда» жители, проблемы в их доме началась давно. В осенний период, когда на улице идет дождь, люди заранее готовят дома тазы, чтобы собрать воду.
- У нас то одно, то другое. Семь лет тут уже живу на пятом этаже. Вода не по колено, конечно, но капает. Устали уже, - рассказала одна из жительниц общежития.
От потопов страдают и жильцы первых этажей. Зульфия рассказала корреспонденту, что арендует квартиру в доме недавно. Ей удалось застать период, когда управляющая компания проводила работала на благо жильцов.
- Живу тут уже месяц. Буквально как только переехала, через 2-3 дня крышу разобрали. У нас на четвертом этаже и кухню затапливает, и туалет. Хозяин комнаты говорил, что будут собирать какие-то подписи. Вода по стенкам стекает, - заявила девушка.
Слова бердчанки поддержал и Александр Муравьев. Мужчина сообщил, что приобрел квартиру на первом этаже. Он и не предполагал, что ремонт ему нужно будет делать здесь практически постоянно.
- Здесь разное всегда происходит. Оттуда сверху все выливается и из подвала тоже. Говорят, что денег нет, чтобы помочь нам, - заявил Александр.
Отметим, что капремонт кровли в общежитии был запланирован на 2021 год. Как сообщил заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров, подрядчик пока не приступил к осуществлению работ, так как испытывает трудности.
- Мы занимаем следующую позицию, что кровля должна быть поставлена на зимнюю консервацию, для того, чтобы жители не испытывали проблемы весной, когда будет таяние снега. Подрядчик поделился другой позицией, что это должна сделать управляющая компания за счет жителей. Мы, как бердчане, категорически против. Ведем переговоры с фондом, чтобы заставить подрядчика, если он работу не сделал в срок. Нужно временно защитить кровлю от промокания. Мы возражаем против позиции подрядчика, что это нужно сделать за счет жителей. Поверьте мне, жителям есть куда потратить свои деньги, которые они собирают на текущий ремонт, - прокомментировал Владимир Захаров на пресс-подходе со СМИ.
В настоящее время вода после дождей продолжает капать и на электропроводку. Провода в коридорах общежития не изолированы. Наплыв стихии, в таком случае, может обернуться коротким замыканием или еще хуже - пожаром. Тогда трагедии не избежать. К слову, пожар в пятиэтажке был в 2020 году. Об этом свидетельствует копоть, сохранившаяся на лестничных проемах. Однако в тот период, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из проживающих.