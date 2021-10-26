Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Дом мрака и отчаянья»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год

9:41:3610/26/2021,Алина Бурова
0

Подрядчик поделился позицией - ремонт крыши должен проводится за счет жильцов, однако администрация выступает против такого мнения. Кровля, как говорят власти, должна быть поставлена на зимнюю консервацию.

Александр рассказал о проблемах в общежитии по ул. Боровой, 109 Бердска. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Обшарпанные стены, плесень, гниющие потолки - это далеко не полный список того, с чем пришлось столкнуться жильцам общежития на улице Боровой, 102. Причина тому одна - протечка кровли.

Как рассказали корреспонденту «Курьер.Среда» жители, проблемы в их доме началась давно. В осенний период, когда на улице идет дождь, люди заранее готовят дома тазы, чтобы собрать воду.

- У нас то одно, то другое. Семь лет тут уже живу на пятом этаже. Вода не по колено, конечно, но капает. Устали уже, - рассказала одна из жительниц общежития.

Потолок в коридоре дома. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

От потопов страдают и жильцы первых этажей. Зульфия рассказала корреспонденту, что арендует квартиру в доме недавно. Ей удалось застать период, когда управляющая компания проводила работала на благо жильцов.

- Живу тут уже месяц. Буквально как только переехала, через 2-3 дня крышу разобрали. У нас на четвертом этаже и кухню затапливает, и туалет. Хозяин комнаты говорил, что будут собирать какие-то подписи. Вода по стенкам стекает, - заявила девушка.

Одна из заброшенных комнат на пятом этаже. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Слова бердчанки поддержал и Александр Муравьев. Мужчина сообщил, что приобрел квартиру на первом этаже. Он и не предполагал, что ремонт ему нужно будет делать здесь практически постоянно.

- Здесь разное всегда происходит. Оттуда сверху все выливается и из подвала тоже. Говорят, что денег нет, чтобы помочь нам, - заявил Александр.

Александр указал на состояние стен в коридорах. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Отметим, что капремонт кровли в общежитии был запланирован на 2021 год. Как сообщил заместитель главы администрации Бердска Владимир Захаров, подрядчик пока не приступил к осуществлению работ, так как испытывает трудности.

- Мы занимаем следующую позицию, что кровля должна быть поставлена на зимнюю консервацию, для того, чтобы жители не испытывали проблемы весной, когда будет таяние снега. Подрядчик поделился другой позицией, что это должна сделать управляющая компания за счет жителей. Мы, как бердчане, категорически против. Ведем переговоры с фондом, чтобы заставить подрядчика, если он работу не сделал в срок. Нужно временно защитить кровлю от промокания. Мы возражаем против позиции подрядчика, что это нужно сделать за счет жителей. Поверьте мне, жителям есть куда потратить свои деньги, которые они собирают на текущий ремонт, - прокомментировал Владимир Захаров на пресс-подходе со СМИ.

В настоящее время вода после дождей продолжает капать и на электропроводку. Провода в коридорах общежития не изолированы. Наплыв стихии, в таком случае, может обернуться коротким замыканием или еще хуже - пожаром. Тогда трагедии не избежать. К слову, пожар в пятиэтажке был в 2020 году. Об этом свидетельствует копоть, сохранившаяся на лестничных проемах. Однако в тот период, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из проживающих.

Провода в общежитии наружу. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Состояние потолка и стен в общежитии на ул. Боровой, 102 Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Вход на крышу оказался закрыт. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Лестничные проемы. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Жильцы пятиэтажки надеются на помощь. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
проблемыобщежитиеподрядчикремонт кровлипротечка крыши
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно ли жить в таких условиях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Реклама

Последние новости

В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой
9:47:35 10/26/2021
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой
БердскВласть Бердска купит дешевые квартиры для сирот на 33 млн рублей: В торгах участвует только крупный бизнесмен Виктор Голубев
9:44:08 10/26/2021
Власть Бердска купит дешевые квартиры для сирот на 33 млн рублей: В торгах участвует только крупный бизнесмен Виктор Голубев
Бердск«Дом мрака и отчаянье»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год
9:41:36 10/26/2021
«Дом мрака и отчаянье»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год
В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов
9:25:53 10/26/2021
В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов
В Нижнем Новгороде воспитатель-педофил трогал под одеялом мальчиков за конфетки: Родители малышей рассказали жуткие подробности инцидента
9:21:42 10/26/2021
В Нижнем Новгороде воспитатель-педофил трогал под одеялом мальчиков за конфетки: Родители малышей рассказали жуткие подробности инцидента
Первый российский регион объявил полный локдаун в период нерабочей недели
9:14:32 10/26/2021
Первый российский регион объявил полный локдаун в период нерабочей недели
В Набережных Челнах после взрыва в пятиэтажке двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
9:02:31 10/26/2021
В Набережных Челнах после взрыва в пятиэтажке двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Почему по народным приметам 27 октября запрещено вязать и стирать, а шить наоборот можно?
9:00:45 10/26/2021
Почему по народным приметам 27 октября запрещено вязать и стирать, а шить наоборот можно?
В Новосибирске Следственный комитет начал вести расследование гибели хоккеиста после матча
8:46:32 10/26/2021
В Новосибирске Следственный комитет начал вести расследование гибели хоккеиста после матча
Бердск«Черная пятница» в RBT.RU Бердска: Успейте купить пылесосы за 2 490 рублей
8:28:04 10/26/2021
«Черная пятница» в RBT.RU Бердска: Успейте купить пылесосы за 2 490 рублей