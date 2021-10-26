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Астропсихолог рассказала, как определить идеальных мужчин по знаку Зодиака

7:30:0010/26/2021
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Любовь Калиновская выявила, в какой год и под каким знаком Зодиака появляются на свет самые надежные и верные ухажеры.

Не многие люди готовы доверить свою судьбу звездам и астрологам. Фото: Pixabay.com

По расчетам астрологов, найти себе подходящую пару, а главное, идеального мужчину не так сложно. Единственное, что вам нужно знать, это его знак Зодиака и год рождения. Как утверждает Любовь Калиновская, дата рождения расскажет о мужчине гораздо больше, чем кто-либо другой.

Таким образом, желающие заполучить себе брутального, мужественного и харизматичного красавца, то ей стоит обращать внимание на представителей знаков Зодиака, управителем которых является Солнце. Речь идет в данном случае о Львах, Стрельцах и Овнах. Мало того, что их любовь к женщине неиссякаема, они прекрасно реализуют себя и как отцы.

Также незамужним девушкам следует обращать внимание на мужчин, рожденных под знаком Тельца. Они, как представители стихии Земли, всегда спокойны, рассудительны и могут подарить даме стабильность и комфорт, что также немаловажно в современном мире.

Астролог назвала самые лучшие года, по которым родились идеальные мужчины, так что выбор остается за малым: подобрать кавалеров по возрасту. Лучшие мужчины этих знаков зодиака родились в следующие годы: 1971 — год Золотого Кабана; 1976 — год Огненного Дракона; 1978 — год Земляной Лошади; 1983 — год Водяного Кабана; 1988 — год Земляного Дракона; 1990 — год Золотой Лошади; 1995 — год Деревянного Кабана; 2000 — год Золотого Дракона.

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