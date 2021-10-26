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26.10
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В Калужской области местные жители нашли авиабомбу времен войны

7:49:4510/26/2021
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К счастью, для людей он не представляет опасности.

Больше находка никакой опасности людям не предоставляет. Фото: МЧС по Калужской области.

25 октября, в понедельник, в деревне Дикровновка Калужской области найдена гигантская авиабомба времен Великой Отечественной войны. Опасная находка находилась в заброшенном саду, сообщили в региональном МЧС.

Ведомство уточнило, что снаряд был найден в саду и представлял собой бомбу SD 50.

Спасатели ликвидировали объект и сказали, что больше снаряд никакой опасности для людей не представляет.

Кроме того, в минувший понедельник, этот же день, в деревне Пробуждение Кировского района в 50 метрах от железнодорожного полотна нашли сразу 4 мины ОЗМ 152 мм.

Взрывчатые объекты, выявляются постоянно. В большинстве случаев их находят в лесных массивах. В места обнаружения выезжают саперы.

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опасностьбомбаобезвреживание
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