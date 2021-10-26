Минздрав разрешил кормящим мамам вакцинироваться

В октябре появилась информация, что период грудного вскармливания исключён из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Теперь в новой версии инструкции к препарату прописано: «Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)».
Такое же изменение в список противопоказаний внесен в инструкцию к "Гам-Ковид-Ваку" 15 октября. Информация взята из данных государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов. При этом в новой версии инструкции отмечается, что клинические данные по применению "Спутника V" среди кормящих женщин пока отсутствуют, и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко. В аннотации к препарату отмечается: "Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации".