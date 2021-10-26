Российский фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар»

Семейная драма «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко будет выдвинут на премию «Оскар» от России, сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.
Эксперт рассказал, что данная картина получила огромный резонанс среди знатоков мира кино. Ее отметили на Каннском фестивале, а это уже уровень, поэтому и получила признание на международном фестивале. Также он отметил, что это высококлассная картина, интересная, проблемная и человеческая. У фильма много шансов.
Продюсер фильма Александр Роднянский подтвердил информацию о том, что кинолента выдвинута на «Оскар».
Как позиционируется, драма «Разжимая кулаки» рассказывает историю семьи из небольшого североосетинского шахтерского городка. По сюжету отец семейства Заур строго воспитывает своих детей, его старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега.