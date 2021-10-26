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26.10
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В Новосибирске Следственный комитет начал вести расследование гибели хоккеиста после матча

8:46:3210/26/2021
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Ведомство организовало доследственную проверку.

О смерти хоккеиста стало известно 24 октября. Фото: Pixabay.com

24 октября Константин Гнездилов скончался после хоккейного матча любительских хоккейных команд в Новосибирске. Следственный комитет начал проверку.

Напомним, «Курьер.Среда» сообщал в понедельник о том, что в воскресенье днем спортсмен находился в раздевалке после игры на стадионе СКА на улице Воинской. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. После чего сразу же на стадион прибыли медики, но спасти не удалось, им пришлось только констатировать смерть спортсмена.

Дежурный службы 112 рассказал, что в воскресенье поступало два звонка со стадиона СКА: в 16:09 дежурному сообщили, что мужчине стало плохо, еще через 7 минут поступил второй сигнал о том, что состояние пострадавшего значительно ухудшилось.

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хоккейСпортгибель спортсмена
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