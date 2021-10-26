В Нижнем Новгороде воспитатель-педофил трогал под одеялом мальчиков за конфетки: Родители малышей рассказали жуткие подробности инцидента

В Нижнем Новгороде воспитатель несколько лет домогался детей, трогая их под одеялом во время тихого часа. Об этом рассказали как нынешние дошколята, так и выпускники прошлых лет. Неизвестно, сколько точно пострадало детей, но вскрылось все случайно: одна из родительниц увидела, что ее сын трогает половые органы, на разъяснения мамы, что так делать плохо, женщина услышала страшную историю про воспитателя их сына - педагог на сонном часу трогает мальчиков под одеялом. Несколько родителей написали заявление. Однако, многие уверенны: педагога оклеветали.
Журналисты «Курьер.Среда» 26 октября пообщались с родителями, чьи дети ходят в группу к Евгению (имя изменено - прим. редакции) и друзьями и родственниками самого подозреваемого в педофилии.
«Это был большой секрет, за это он давал конфетку, а если еще и молчал ребенок потом, то две конфетки получал»История про неприятные инциденты в одном из садов Нижнего Новгорода повергла в шок общественность: немудрено, мужчин-педагогов и так не очень жалуют, а здесь еще и такой резонанс: воспитатель - педофил. После жалоб родителей, СК РФ по Нижнему Новгороду возбудил уголовные дела по трем эпизодам, в которых Евгений сознался.
- Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста - 3 эпизода. Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе Следкома.
Родители дошколят, где Евгений был воспитателем, рассказали «Курьер.Среда» 26 октября, что странное поведение педагога они заметили год назад.
- Он мне всегда казался странным, были моменты странные. Всегда были мальчики в приоритете, было ощущение, что девочек недолюбливает. Ситуация была несколько месяцев назад: моя дочь подвернула ногу, я принесла ему заключение об освобождении от зарядки, он такого не понимал. А вечером узнаю от дочки, что он ее заставил заниматься физрой. Я ему сказала об этом, после этого провели с ним беседу вроде. Опоздания тоже не любил по любой причине. Дети сидели просто за столами наказанные из-за этого, девочки. Был пункт и по поводу еды, пока не доедят - не выходят. Вот странное поведение заметила год назад у него. Он стал агрессивный. Меня напрягало, у меня ребенка если ругаешь, то она забывает это потом. Я водила ее к психологу, мы начали аккуратно сейчас работать, чтобы еще сильнее не травмировать, может видела что-то там. Я в жизни не поверю, что заведующая не замечала ничего в его поведении. Да много таких было ситуаций, он не оказывал медпомощь при каким-то травмах моих детей, - рассказала мама одного из воспитанников группы, где работал Евгений.
Кроме этого, женщина поделилась: от его рук пострадало гораздо больше детей. В последней группе пять мальчиков, но заявление написали только родители трех дошколят.
- Не буду врать, но 5 мальчиков точно пострадали из нашей группы, фамилии я не скажу. Это был большой секрет, за это он давал конфетку, а если еще и молчал ребенок потом, то две конфетки он давал. Психолога не предоставили нам, хотя по закону они обязаны это сделать. Заведующая до сих пор на рабочем месте. Не понимаю тех, кто его защищает. Мне неприятно в этой ситуации, что педофилия - это болезнь. Мне жалко с одной стороны, но фото детей не просто так у него, признался в трех эпизодах же сам. Я сама проработала в органах много лет, но не заметила этого у него, - рассказала мама одного из воспитанников группы, где работал Евгений.
Кстати, родители написали обращение в Следственный Комитет, чтобы там проверили причастность Евгения к исчезновению девочки два года назад. Якобы на одном из фото у него в соцсетях есть вещь, которая фигурировала в деле о пропаже несовершеннолетней, тело которой не нашли до сих пор.
Талантливый педагог и мягкий парень: мнение родни и друзей воспитателя, обвиняемого в педофилииС тем, что Евгений подозревается в педофилии, не согласны его близкие и друзья. В беседе с «Курьер.Среда» 26 октября близкая подруга подозреваемого в педофилии Анна (имя изменено -
прим. редакции) рассказала, что Евгения оклеветали якобы за методы воспитания.
- Я не верю, что такое может быть. Могу лишь догадываться, в группу перевёлся новенький мальчик. Видимо маме чем-то не приглянулся. Это лишь мои догадки, я не могу никого обвинять, вы понимаете. То, что его оклеветали или «раздули» ситуацию до таких масштабов, что его теперь с педофилом сравнивают, не исключаю эту возможность. Профессия воспитатель это очень сложно. Тем более мужчина. А он просто любил детей в хорошем смысле и полностью себя посвящал им. Очень обидно, что матери так поступили, вот она благодарность. И, вы понимайте, я не обвиняю никого в клевете, но мое мнение, что такая вероятность есть. Он очень мягкий и добрый человек. Такому как он в тюрьме точно не место. Он не преступник, - рассказала Анна подруга Евгения.
Кстати, заведующая садика, где работал Евгений, комментировать ситуацию отказалась. А родная мать подозреваемого сначала грозилась общением с адвокатом, но затем и вовсе отказалась сказав, что не хочет фигурировать в этой ситуации.
- Нет желания фигурировать мне на экране. И так много недоброжелателей и мошенников, - сообщила мать подозреваемого в педофилии.
Известно, что пока Евгения отправили в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.