В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов

26 октября появилась информация о том, что новые ограничения по распространению коронавирусной инфекции затронули и заведений общепита Новосибирской области. Таким образом, с 30 октября по 7 ноября они будут работать в новом режиме.
Региональное правительство озвучило принятые ограничения в связи со сложной ситуацией с Covid-19. Первый заместитель губернатор Юрий Петухов сообщил, что услуги общественного питания приостановят на период нерабочих дней.
По новым, или скорее давно забытым правилам, кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита не смогут принимать посетителей с 23:00 до 6:00.
К исключениям относятся сервисы доставки заказов, обслуживания на вынос, при организации питания в гостиницах, а также на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций и автозаправочных станций.
Также Петухов не исключил введения новых ограничительных мер.