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26.10
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В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов

9:25:5310/26/2021
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В регионе вводят систему OR-кодов.

Ограничения коснулись и ресторанный бизнес Новосибирской области. Фото: Pixabay.com

26 октября появилась информация о том, что новые ограничения по распространению коронавирусной инфекции затронули и заведений общепита Новосибирской области. Таким образом, с 30 октября по 7 ноября они будут работать в новом режиме.

Региональное правительство озвучило принятые ограничения в связи со сложной ситуацией с Covid-19. Первый заместитель губернатор Юрий Петухов сообщил, что услуги общественного питания приостановят на период нерабочих дней.

По новым, или скорее давно забытым правилам, кафе, рестораны, бары и другие заведения общепита не смогут принимать посетителей с 23:00 до 6:00.

К исключениям относятся сервисы доставки заказов, обслуживания на вынос, при организации питания в гостиницах, а также на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций и автозаправочных станций.

Также Петухов не исключил введения новых ограничительных мер.

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новосибирская областьограничениярестораныкоронавируслокдаун
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