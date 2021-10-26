Власть Бердска купит дешевые квартиры для сирот на 33 млн рублей: В торгах участвует только крупный бизнесмен Виктор Голубев

Власть Бердска в октябре 2021 года объявила два аукциона на покупку квартир для детей-сирот. Торги состоятся 10 и 12 ноября, по итогам которых мэрия намерена приобрести 21 квартиру. Общая начальная стоимость двух контрактов почти 33 млн рублей. Бердские чиновники не первый раз покупают жилье с аукциона, пытаясь снизить цену. Но впервые специализированный жилфонд администрация приобретает путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
В ходе первых торгов власть хочет купить 16 квартир на сумму 25 502 765 рублей, на вторых - пять жилых помещений за 7 969 665 рублей. Площадь каждой квартиры должна быть не менее 30 кв. метров с полным техническим оснащением: водоотведение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электричество. Кроме этого, в жилье должны быть установлены приборы учета, межкомнатные двери, унитаз, ванна со смесителем или душевая кабина, раковина со смесителем на кухне, новая электроплита.
На полу — паркет, линолеум, ламинат или дерево, потолок — покрашенный или натяжной, пол в ванной — отделан керамической плиткой, стены — покрашены, с обоями или плиткой. Входная дверь должна быть металлической.
Решились на участие в долевом строительствеКак уточнили в мэрии, прежде чем объявлять аукцион на покупку квартир, специалисты администрации проводят анализ рынка недвижимости Бердска, чтобы соотнести желания с бюджетными возможностями. Как прокомментировала «Курьер.Среда» вице-мэр Бердска Жанна Шурова, в 2021 году у администрации города есть средства на покупку 21 квартиры детям-сиротам.
- По закону у нас есть возможность приобретать как готовое жилье, так и в долевом строительстве. Главное условие - ввод в эксплуатацию этого жилья должен состояться в текущем году. В зависимости от рынка жилья и публикуем аукцион. Но прежде всегда проводится его анализ, - рассказала замглавы города 26 октября.
Она подчеркнула, что в соответствии с изменениями в законодательстве, после покупки квартиры, собственность будет зарегистрирована на муниципалитет. По договору соцнайма жилье представят в пользование сиротам. По истечение пяти лет комиссионо принимается решение о передаче квартиры в собственность сироте. Это делается для того, чтобы ее невозможно было продать, чтобы не покушались на жилплощадь разного рода мошенники, лишая сироту собственной крыши над головой.
Денег у мэрии малоСейчас в Бердске наиболее активно строят многоквартирные дома крупнейший бизнесмен Виктор Голубев и компания «СтройРегионСервис». Несколько высоток возводит на месте снесенных бараков в так называемой «фергане» застройщик АБС. Судя по аукционной документации, мэрия собирается купить квартиры по цене около 1,6 млн рублей за штуку.
На квартиры в строящемся силами «СтройРегионСервиса» микрорайоне «Поэзия» у власти денег не хватит. По официальной информации СРС, однокомнатные квартиры там стоят от 3 млн рублей, да и метраж приличный — не менее 47 квадратов. Речь идет о новостройках в микрорайоне Южном. Кроме того, «СтройРегионСервис» продает квартиры без отделки, а в стоимость контракта с мэрией входит отделка. Да и свободного жилья у СРС уже почти не осталось.
Жилье от компании АВС-М, что строит 16-этажки в центре Бердска, тоже не по карману горадминистрации. На официальном сайте застройщика отсутствуют однокомнатные квартиры, а жилье большей площади стоит от 4,5 до 6,2 млн рублей. Дома обещают сдать во втором квартале 2022 года.
В микрорайоне «Кутузовском», что недалеко от ТЦ «Астор», который застраивает одна из компаний Виктора Голубева, студия площадью 31 кв. метр стоит от 2,8 млн рублей, однокомнатные квартиры — от 3,1 млн. Но практика показывает, что, скорее всего, сиротам дадут жилье либо в Белокаменном микрорайоне, либо в новостройке на месте заброшки Минобороны в военном городке. Да и предприниматель обещал мэру Бердска Евгению Шестернину предоставить квартиры на ул. Авиаторов детям-сиротам.
Напомним, что две недостроенные пятиэтажки бизнесмен Виктор Голубев купил на аукционе 19 марта 2021 года за 61 млн руб. В домах 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял около 15 лет. И вот в декабре 2021 года половину дома уже сдадут в эксплуатацию. Сейчас однокомнатные квартиры здесь стоят от 1,9 до 2,1 млн рублей.
Аукцион в одно лицоПримечательно, что на протяжении нескольких лет Виктор Голубев является единственным участником аукциона по поиску подрядчика на приобретение квартир будь то для расселения аварийного жилья или для детей-сирот. Остальные застройщики не готовы продавать свои квартиры так дешево.
В апреле 2021 года единственному участнику аукциона по покупке квартир сиротам Виктору Голубеву достался лот за 4 781 799 рублей. Власть на эти деньги купила три квартиры в благоустроенных многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2016 года. Каждая квартира стоила 1 593 933 рубля. Такие предельные объемы финансирования предусмотрены в 2021 году на эти цели. Тогда квадратный метр в однокомнатных квартирах в бердских новостройках стоил порядка 65 тыс. рублей.
С начала 2020 года Голубев получил четыре контракта. Квартиры в новостройках у него покупал город для расселения домов №2Б на ул. Комсомольской и №6 на ул. Л. Чайкиной. И во всех аукционах застройщик Голубев был единственным участником.
В 2019 году Бердск обеспечили жильем 20 детей-сирот за 26,5 млн рублей. Тогда в очереди осталось около 40 человек из данной категории. В 2018-м с ИП Голубевым был заключен контракт на расселение аварийной двухэтажки №118 на кл. Ленина как с единственным участником аукциона. Мэрия купила 25 однокомнатных и две двухкомнатные квартиры за 29 млн рублей. 2017 году у того же застройщика приобрели 9 жилых помещений на общую сумму 11,5 млн рублей.
А начиналось все со скандала в 2014 году, когда переселенцы из барака №22 на ул. Первомайской отказались переезжать в «стойла для коров» в доме микрорайона Белокаменного, тоже построенным Виктором Голубевым. Тогда новоселы пришли в ужас от гипсокартонных перегородок, делающих «двушку» из однокомнатный квартиры, где даже диван было некуда поставить. С тех пор, как заверила Жанна Шурова, застройщик такого себе не позволяет.
справка
Право сирот на жилье закреплено федеральными законами. Полномочия по его реализации передано регионам, которые выделяют деньги муниципалитетам. Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по закону положено жилье площадью не менее 30 кв. метров после того, как им исполнится 18 лет. Через пять лет они имеют право приватизировать квартиры.