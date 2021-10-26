Под Новосибирском затягивается суд над экс-полицейским, который зверски расправился с возлюбленным трансгендером Викторией Басаковской

Искитимский районный суд отложил рассмотрение уголовного дела Дениса Калинина, которого подозревают в убийстве своей 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской.
Напомним, что инцидент произошел в селе Бурмистрово Искитимского района в 2020 году. Денис и Виктория встречались более полугода. Трансгендер не скрывал факт смены пола. Несмотря на то, что внешне он выглядел, как девушка, по паспорту оставался Николаем Басаковским. Виктория была оперной певицей с неоконченным высшим образованием. Денис работал сотрудником ППС Новосибирска. У девушки было много планов по продолжению получения образования в столице Сибири, но судьба распорядилась иначе. В один из октябрьских дней, когда девушка пропала, Денис лично организовал ее поиски. Заподозрила в истории неладное близкая подруга Басаковской. Именно ей на телефон пришло странное сообщение, как она думала по началу, от Виктории. В смс содержалась информация о бывшем парне Басаковской- Максиме и поездке к нему в Бердск. Приятельницу сильно насторожил стиль письма и количество допущенных ошибок. Совершив звонок подруге, ответ не был получен. Подозрения пали на Дениса, поскольку ранее Виктория неоднократно жаловалась на ссоры, происходящие в их паре. Следователи начали кропотливую работу на восстановление всей цепочки происходящего. В июне 2021 года над обвиняемым начался суд. Денис дал показания и сказал, что причиной убийства стали ревность, обида и взаимные оскорбления.
Как стало известно «Курьер.Среда», очередное судебное заседание было назначено на 26 октября, но, как оказалось, следствие еще продолжается.
- Рассмотрение дела отложили на 8 ноября, - заверили в пресс-службе Искитимского районного суда.
Отметим, что родные Басаковской подозревают, что Денис действовал не в одиночку. Мать погибшей предполагает, что инициатива убийства исходила от одной из знакомых, которой Виктория по ошибке показала свои денежные накопления. Тем временем, пользователи социальных сетей не скрывают своих эмоций. Они убеждены, что виновник должен понести максимальное наказание.