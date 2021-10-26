В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой

На днях стало известно, что маленькая девочка двух лет отравилась алкоголем и попала в реанимацию. Врачи всеми способами пытались ее спасти, но ребенок скончался.
В ходе расследования выяснили, что ребенка и ее мать без сознания нашел дома отец, глава семейства. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, после чего женщину с ребенком госпитализировали.
Как потом сообщали врачи, 43-летняя женщина и ребенок отравились неизвестным веществом и были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Их поместили в реанимационное отделение.
Полицейские в ходе проверки квартиры обнаружили две пустые бутылки из-под спиртного. На данный момент сотрудники правоохранительных органов еще не смогли допросить мать девочки. Как алкоголь попал в организм ребенка - неизвестно.
Напомним, ранее в Свердловской области двухлетний ребенок утонул в бочке с водой. Позднее экспертиза обнаружила в его крови алкоголь.