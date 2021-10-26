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26.10
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В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой

9:47:3510/26/2021
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Она и ее мать лежали на полу без сознания.

Как алкоголь попал в организм ребенка, неизвестно. Фото: Pixabay.com

На днях стало известно, что маленькая девочка двух лет отравилась алкоголем и попала в реанимацию. Врачи всеми способами пытались ее спасти, но ребенок скончался.

В ходе расследования выяснили, что ребенка и ее мать без сознания нашел дома отец, глава семейства. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь, после чего женщину с ребенком госпитализировали.

Как потом сообщали врачи, 43-летняя женщина и ребенок отравились неизвестным веществом и были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Их поместили в реанимационное отделение.

Полицейские в ходе проверки квартиры обнаружили две пустые бутылки из-под спиртного. На данный момент сотрудники правоохранительных органов еще не смогли допросить мать девочки. Как алкоголь попал в организм ребенка - неизвестно.

Напомним, ранее в Свердловской области двухлетний ребенок утонул в бочке с водой. Позднее экспертиза обнаружила в его крови алкоголь.

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алкогольотравлениесмерть ребенка
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