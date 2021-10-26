Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Биолог предупредила об опасности вакцинации граждан с высоким уровнем антител

10:05:2010/26/2021
0

Прививка от коронавируса для пациента с антителами может обернуться ослаблением организма.

Перед вакцинацией лучше проверить количество антител. Фото: Pxfuel

Делать прививку гражданам, у которых высокий уровень антител, опасно для здоровья. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова.

- Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод, — предупредила биолог в беседе в РИА Новости.

Анна Баранова пояснила, что при введении препарата в организм с антителами, они могут ударить по компонентам вакцины и полностью их уничтожить, при этом в организме уже не будут вырабатываться новые антитела, так как они выполнили свою работу и нейтрализовали антиген.

Переболевшим ковидом перед прививкой также необходимо проверить уровень антител, если он уже понизится то стоит вакцинироваться. При этом она отметила, сто мало у кого из переболевших долго сохраняется высокий титр, таких людей не более 5%.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вакцинациякоронавирусантителаАнна Баранова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы проверялись на антитела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Биолог предупредила об опасности вакцинации граждан с высоким уровнем антител
10:05:20 10/26/2021
Биолог предупредила об опасности вакцинации граждан с высоким уровнем антител
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой
9:47:35 10/26/2021
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла, отравившись водкой
БердскВласть Бердска купит дешевые квартиры для сирот на 33 млн рублей: В торгах участвует только крупный бизнесмен Виктор Голубев
9:44:08 10/26/2021
Власть Бердска купит дешевые квартиры для сирот на 33 млн рублей: В торгах участвует только крупный бизнесмен Виктор Голубев
Бердск«Дом мрака и отчаянья»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год
9:41:36 10/26/2021
«Дом мрака и отчаянья»: В Бердске жители комнат в знаменитом общежитии по ул. Боровой семь лет ждут ремонта прогнившей крыши. Их топит круглый год
В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов
9:25:53 10/26/2021
В Новосибирской области до 7 ноября ограничили работу общепитов
В Нижнем Новгороде воспитатель-педофил трогал под одеялом мальчиков за конфетки: Родители малышей рассказали жуткие подробности инцидента
9:21:42 10/26/2021
В Нижнем Новгороде воспитатель-педофил трогал под одеялом мальчиков за конфетки: Родители малышей рассказали жуткие подробности инцидента
Первый российский регион объявил полный локдаун в период нерабочей недели
9:14:32 10/26/2021
Первый российский регион объявил полный локдаун в период нерабочей недели
В Набережных Челнах после взрыва в пятиэтажке двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
9:02:31 10/26/2021
В Набережных Челнах после взрыва в пятиэтажке двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Почему по народным приметам 27 октября запрещено вязать и стирать, а шить наоборот можно?
9:00:45 10/26/2021
Почему по народным приметам 27 октября запрещено вязать и стирать, а шить наоборот можно?
В Новосибирске Следственный комитет начал вести расследование гибели хоккеиста после матча
8:46:32 10/26/2021
В Новосибирске Следственный комитет начал вести расследование гибели хоккеиста после матча