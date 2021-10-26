Биолог предупредила об опасности вакцинации граждан с высоким уровнем антител

Делать прививку гражданам, у которых высокий уровень антител, опасно для здоровья. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова.
- Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод, — предупредила биолог в беседе в РИА Новости.
Анна Баранова пояснила, что при введении препарата в организм с антителами, они могут ударить по компонентам вакцины и полностью их уничтожить, при этом в организме уже не будут вырабатываться новые антитела, так как они выполнили свою работу и нейтрализовали антиген.
Переболевшим ковидом перед прививкой также необходимо проверить уровень антител, если он уже понизится то стоит вакцинироваться. При этом она отметила, сто мало у кого из переболевших долго сохраняется высокий титр, таких людей не более 5%.