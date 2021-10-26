Полный список ограничений в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября от губернатора Травникова

26 октября правительство Новосибирской области объявило о введении с 30 октября QR-кодов и новых коронавирусных ограничений на территории региона, например:
- Новосибирские школьники уходят на недельные каникулы;
- Приостанавливается посещение аквапарков, закрытых павильонов зоопарков;
- Приостанавливается работа точек общепита с 23:00 до 06:00 за исключением услуг, оказываемых путем доставки или выдачи на вынос;
- Для посещения культурных учреждений (кинотеатры, театры и т.д.), спортивных объектов, детских и фитнес- центров теперь необходимы: QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19, или действующий в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест, или справка о перенесенной в последние полгода инфекции, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации. Эти ограничения не распространяются на несовершеннолетних;
- Работодателям рекомендуется перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы и предоставить двухдневный оплачиваемый отгул работникам, которые решили вакцинироваться.
Отметим, что в правительстве пока не планируют добавлять нерабочие будни после 7 ноября, чтобы не рушить экономику, уточнил Юрий Петухов.