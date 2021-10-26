Почта меняет график работы из-за Дня народного единства

В отделениях «Почты России» график работы изменен на дни 3, 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.
- С 30 октября по 7 ноября отделения "Почты России" будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября, - говорится в сообщении.
Рабочий день 3 ноября будет сокращен на час, 4 ноября станет выходным, а 5 ноября отделения будут работать по графику субботнего дня.
При этом сообщается, что в некоторых сельских отделениях график работы может быть изменен. Доставка пенсий и пособий почтальонами пройдет по запланированному расписанию.