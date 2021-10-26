В Приангарье рассерженный главврач посоветовал непривитым умирать дома и не вызывать скорую

В понедельник, Минздраву Иркутской области пришлось оправдываться за слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Видимо, его довели постоянные разговоры и вопросы о необходимости вакцинации.
Как стало известно, Владимир Новожилов 25 октября во время прямого эфира в соцсетях посоветовал: «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома». Подробности сообщает пресс-служба профильного министерства.
Что последует за таким заявлением на всю аудиторию - неизвестно. Но кажется, что врачи сами устали от постоянных разговоров о коронавирусе.