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В Приангарье рассерженный главврач посоветовал непривитым умирать дома и не вызывать скорую

10:59:1210/26/2021
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Медик устал уговаривать пациентов сделать прививку.

Видимо, ситуация с коронавирусом и вакцинацией доводит уже и врачей. Фото: Pixabay.com

В понедельник, Минздраву Иркутской области пришлось оправдываться за слова главного врача городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Видимо, его довели постоянные разговоры и вопросы о необходимости вакцинации.

Как стало известно, Владимир Новожилов 25 октября во время прямого эфира в соцсетях посоветовал: «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома». Подробности сообщает пресс-служба профильного министерства.

Что последует за таким заявлением на всю аудиторию - неизвестно. Но кажется, что врачи сами устали от постоянных разговоров о коронавирусе.

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