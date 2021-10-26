Актрису Светлану Светличную нашли живой после нескольких дней поисков

Пропавшая без вести актриса Светлана Светличная нашлась во вторник. Она обнаружена в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.
Сотрудники московского уголовного розыска нашли заслуженную артистку РСФСР, перед этим за несколько дней в СМИ поднялась шумиха о пропаже известной актрисы.
По предварительным данным, 20 октября Светличная ушла из дома и ее никто не видел.
Сын известной актрисы заявил, что с 21 октября не знает о местонахождении матери. При этом он отметил, что не обращался в правоохранительные органы.
В настоящее время актриса проживает недалеко от сына.