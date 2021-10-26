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Полный локдаун ввели в Новосибирской области: Все жесткие ограничения с 30 октября по 7 ноября включительно

11:12:5010/26/2021
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Предприятия закрывают, сотрудников переводят на удаленку, запрещено работать общепиту и развлекательным заведениям по ночам, школьников отправят на каникулы. "Выход в свет" только по QR-коду.

Вице-губернатор Петухов: в регионе вводятся дополнительные меры против коронавируса. Фото: Правительство Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области 26 октября озвучили дополнительные меры против распространению коронавируса.
Вице-губернатор Юрий Петухов объявил, что в регионе устанавливаются нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Этого требует эпидобстановка, решение областного оперативного штаба и указ президента.

Он назвал дополнительные меры противодействия распространению COVID-19.

С 30 октября 2021 приостанавливается посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарков, а также оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6 часов утра за исключением услуг по доставке, обслуживания на вынос (в том числе, при организации питания в гостиницах), оказания услуг общепита на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автокасс, на автозаправочных станциях.

С 30 октября вводится обязательное правило наличия у граждан QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинация от коронавирусной инфекции, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов со дня с исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более полугода при посещении массовых мероприятий, оказания услуг, либо справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции, заверенной лечащим врачом и руководителем медицинской организации и отрицательного ПЦР-теста, действительного в течении 72 часов с проведения исследования. QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Проверка QR-кода или иных вышеперечисленных документов будет осуществляться в случае, если количество зрителей либо посетителей превышает 100 человек:
• при оказании услуг театрами, кинотеатрами, концертными организациями, фестивалями,
• при проведении официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области,
• при проведении на территории области официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта,
• при посещении гражданами объектов физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центров,
• аттракционов,
• детских развлекательных центров.

Установленное ограничение не распространяется на лиц младше 18 лет.

По словам Петухова, если количество посетителей меньше 100 человек, то заполняемость зала не более 50%, температурный контроль и соблюдение масочного режима.

Организациям с непрерывным циклом работы и обеспечивающим функционирование муниципальных образований предписано определить необходимое количество работающих, необходимых для осуществления их деятельности в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Детские сады с 1 по 3 ноября будут работать для детей, родители которых задействованы на рабочих местах в этих организациях. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября на каникулы уходят школьники.

Также в соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется обеспечить удаленный режим работы для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения в течение четырех недель вакцинации против COVID-19 (ограничение не распространяется на лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо имеющих перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в последние 6 месяцев, либо имеющих медицинские противопоказания), а также освободить от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

-Это выверенные решения, они приняты, чтобы не обрушить экономику Новосибирской области и в текущих условиях ограничить распространение коронавирусной инфекции. Но мы должны понимать, что это текущий статус эпидемиологической обстановки и на основании предписаний главного санитарного врача при ухудшении ситуации они будут корректироваться – при необходимости вводиться новые ограничения. Поэтому наша задача – усилить вакцинацию, – подчеркнул первый заместитель Губернатора Новосибирской области.

Пока документы на тепу дополнительных ограничений не опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.

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