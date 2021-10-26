Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года: Газманов и Гагарина потеснили остальных звезд эстрады

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, они высказали мнение, кто из российских исполнителей стал самым лучшим певцом на эстраде. По мнению большинства респондентов на первом месте Олег Газманов, за ним следует Баста и Лепс. При этом за них проголосовали 19%, 10% и 9% соответственно.
В разных возрастных категориях места расставлены по-разному. К примеру среди отвечающих на вопросы в возрастной категории от 18 до 24 лет Баста находится на первом месте с 23%, среди тех, кому от 25 до 34 лет, он также лидирует. Олег Газманов выиграл в опросе ВЦИОМ за счет поклонников более старшего поколения.
Среди исполнительниц российских хитов на первом месте находится Полина Гагарина, она получила 17% голосов в общей сложности. Пелагея находится на втором месте, на третьем - Елена Ваенга.
Победить Гагариной помогло то, что ее больше любят россияне в возрасте от 18 до 44 лет, среди старшего поколения от 45 до 59 лет поклонники проголосовали за Пелагею.
Респонденты 60+ отдали предпочтение Пелагее, Елене Ваенге и Софии Ротару.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в партнерстве с Премией "Марка № 1 в России" 18 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.