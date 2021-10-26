Российские вузы переводят на дистанционное обучение: Минобрнауки разрешило

Минобрнауки позволило российским вузам перейти на дистанционное обучение в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.
"Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков разъяснил порядок работы со студентами во время нерабочих дней в октябре - ноябре, объявленных президентом РФ. Согласно приказу Минобрнауки России, в это время вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий", - сообщили 26 октября в Telegram-канале ведомства.
Высшие учебные заведения вправе предусмотреть самостоятельное или дистанционное обучение студентов в период нерабочих дней, объявленных президентом по всей стране.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в новосибирской области объявили локдаут на период нерабочих дней, школьников отправили на каникулы.