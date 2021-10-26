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Убитой в собственной квартире нашли семью бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова

12:07:4710/26/2021
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Погибли банкир, его жена и восьмилетний сын. В 2019 году Яхонтова приговорили к 6 годам за растрату. Он вместе с другими руководителями и владельцем банка вывел на иностранные счета не менее 600 млн рублей.

Смоленский банк был признан банкротом после того, как из него были выведены деньги. Фото: Банки.ру

В Москве в квартире на улице Мосфильмовской во вторник, 26 октября, были обнаружены тела двух взрослых и ребенка.

Как стало известно от источника в правоохранительных органах, убитые — семья бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», признанного банкротом. Об этом сообщили в ТАСС.

В СКР возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Погибли 60-летний отец семейства Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга и 8-летний ребенок. На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры столицы.

В 2019 году Михаила Яхонтова приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о растрате. Он вместе с другими руководителями и владельцем «Смоленского банка» сумели вывести на иностранные счета не менее 600 миллионов рублей.

Владелец банка Павел Шитов до сих пор находится в розыске.

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убийствобанкбанкрот
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