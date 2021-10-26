Убитой в собственной квартире нашли семью бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова

В Москве в квартире на улице Мосфильмовской во вторник, 26 октября, были обнаружены тела двух взрослых и ребенка.
Как стало известно от источника в правоохранительных органах, убитые — семья бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», признанного банкротом. Об этом сообщили в ТАСС.
В СКР возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Погибли 60-летний отец семейства Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга и 8-летний ребенок. На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры столицы.
В 2019 году Михаила Яхонтова приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о растрате. Он вместе с другими руководителями и владельцем «Смоленского банка» сумели вывести на иностранные счета не менее 600 миллионов рублей.
Владелец банка Павел Шитов до сих пор находится в розыске.